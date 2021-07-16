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Свитолина и Монфис сыграли свадьбу

Украинская теннисистка возьмет фамилию супруга
Теннис WTA
17:36
Свитолина и Монфис сыграли свадьбу
Свитолина и Монфис / фото - Eurosport

16 июля 2021 года первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла замуж за лучшего теннисиста Франции Гаэля Монфиса. О том, что 19-я ракетка планеты сделал предложение 26-летней Элине стало известно еще в апреле.

В своем Instagram Монфис опубликовал фото забавных фигурок, которые изображают супружескую пару в образах героев комиксов Суперженщины и Черной Пантеры.

Пару с «Большим днем» поздравила известная украинская телеведущая Леся Никитюк.

Накануне Элина опубликовала последний пикантный снимок в статусе холостяки.

 

Антон Кривенко
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Теги

Элина Свитолина Гаэль Монфис

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