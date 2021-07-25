Свитолина и сестры Киченок добыли сложные победы на старте ОИ-2020

Удачный день для украинского тенниса в Токио

Шестая ракетка мира Элина Свитолина пробилась во второй круг олимпийского турнира, обыграв представительницу Германии Лауру Зигемунд – 6:3, 5:7, 7:5.

Украинка уверенно взяла первую партию. Во второй же завязалась борьба: украинка большую часть времени была в роли догоняющей и все-таки уступила. В решающем сете Свитолина быстро завладела преимуществом, вела 5:1, но позволила сопернице вернуться и почти догнать себя. При счете 5:4 у немки было два брейк-поинта и только в этот момент Элина вновь собралась, выиграв гейм и, соответственно, матч.

Теннисистки провели на корте 3 часа и 7 минут. За это время Свитолина выполнила 2 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки, а также реализовала 7 брейк-поинтов. Ее соперница сделала 1 эйс, 9 раз ошиблась при вводе мяча в игру и выиграла 6 геймов на приеме.

Во втором раунде четвертая сеянная Свитолина встретится с победительницей матча Ярослава Шведова – Айла Томлянович.

Также удачно свои выступления на ОИ-2020 начали сестры Киченок, которые на пути во второй круг парного турнира обыграли дуэт из Индии Сания Мирза/Анкита Райна – 0:6, 7:6(0), 10:8.

Украинки провалили первую партию, а во второй уступали 2:5, но успели в последний момент сделать обратный брейк и довести сет до тай-брейка, где уничтожили своих соперниц. На решающем супер тай-брейке сестры Киченок вели 8:0, а сомнений в их победе не оставалось. Однако Мирза и Райна вернулись, сравняв счет – 8:8. Благо, в самый важный момент украинки не дрогнули и все-таки оформили выход в следующий раунд.

Матч продолжался 1 час и 35 минут. За это время сестры Киченок не выполнили ни одной подачи навылет, допустили 5 двойных ошибок и выиграли 1 гейм на приеме. Их соперницы также не сделали ни одного эйса, 1 раз ошиблись при вводе мяча в игру, а также реализовали 4 брейк-поинта.

Соперницы украинок во втором круге еще не определились.

Напомним, в предыдущий игровой день Украина потеряла Даяну Ястремскую, которая проиграла и в одиночном, и в парном разрядах.