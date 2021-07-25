Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 13
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Теннис (13 событий из 70) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
06:25 Александер Зверев - Йен Хсун Лю 2:0 Окончен
07:10 Гаэль Монфис - Илья Ивашка 1:2 Окончен
08:10 Энди Маррей - Felix Auger Aliassime -:- Отменен
10:50 Филипп Кольшрайбер - Стефанос Циципас 1:2 Окончен
11:15 Кей Нишикори - Андрей Рублёв 2:0 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Doubles)
Календарь Таблица
05:00 Киченок Л / Киченок Н - Саня Мирза / Райна А 2:1 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
05:00 Юлия Путинцева - Надя Подорошка 0:1 Снялся
05:00 Каролина Плишкова - Ализе Корне 2:0 Окончен
05:00 Эшлей Барти - Сара Соррибес Тормо 0:2 Окончен
06:50 Сайсай Чжэн - Наоми Осака 0:2 Окончен
07:40 Вероника Кудерметова - Гарбин Мугуруса 0:2 Окончен
07:50 Лаура Зигемунд - Элина Свитолина 1:2 Окончен
10:30 Петра Квитова - Жасмин Паолини 2:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Свитолина и сестры Киченок добыли сложные победы на старте ОИ-2020

Удачный день для украинского тенниса в Токио
Olympics Токио-2020
25 июля 11:47
Свитолина и сестры Киченок добыли сложные победы на старте ОИ-2020

Шестая ракетка мира Элина Свитолина пробилась во второй круг олимпийского турнира, обыграв представительницу Германии Лауру Зигемунд – 6:3, 5:7, 7:5.

Украинка уверенно взяла первую партию. Во второй же завязалась борьба: украинка большую часть времени была в роли догоняющей и все-таки уступила. В решающем сете Свитолина быстро завладела преимуществом, вела 5:1, но позволила сопернице вернуться и почти догнать себя. При счете 5:4 у немки было два брейк-поинта и только в этот момент Элина вновь собралась, выиграв гейм и, соответственно, матч.

Теннисистки провели на корте 3 часа и 7 минут. За это время Свитолина выполнила 2 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки, а также реализовала 7 брейк-поинтов. Ее соперница сделала 1 эйс, 9 раз ошиблась при вводе мяча в игру и выиграла 6 геймов на приеме.

Во втором раунде четвертая сеянная Свитолина встретится с победительницей матча Ярослава Шведова – Айла Томлянович.

Также удачно свои выступления на ОИ-2020 начали сестры Киченок, которые на пути во второй круг парного турнира обыграли дуэт из Индии Сания Мирза/Анкита Райна – 0:6, 7:6(0), 10:8.

Украинки провалили первую партию, а во второй уступали 2:5, но успели в последний момент сделать обратный брейк и довести сет до тай-брейка, где уничтожили своих соперниц. На решающем супер тай-брейке сестры Киченок вели 8:0, а сомнений в их победе не оставалось. Однако Мирза и Райна вернулись, сравняв счет – 8:8. Благо, в самый важный момент украинки не дрогнули и все-таки оформили выход в следующий раунд.

Матч продолжался 1 час и 35 минут. За это время сестры Киченок не выполнили ни одной подачи навылет, допустили 5 двойных ошибок и выиграли 1 гейм на приеме. Их соперницы также не сделали ни одного эйса, 1 раз ошиблись при вводе мяча в игру, а также реализовали 4 брейк-поинта.

Соперницы украинок во втором круге еще не определились.

Напомним, в предыдущий игровой день Украина потеряла Даяну Ястремскую, которая проиграла и в одиночном, и в парном разрядах.

Источник: XSPORT.ua Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Элина Свитолина Людмила Киченок Надежда Киченок

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Сестры Киченок: «Мы немного не адаптировались еще к условиям»
Сестры Киченок: «Мы немного не адаптировались еще к условиям»
Olympics Токио-2020
25 июля 18:39
Свитолина: «Я всегда буду играть под своей фамилией. Не знаю, почему на некоторых сайтах поменяли на Монфис»
Свитолина: «Я всегда буду играть под своей фамилией. Не знаю, почему на некоторых сайтах поменяли на Монфис»
Olympics Токио-2020
25 июля 16:48
Соперницей Свитолиной во втором круге ОИ стала теннисистка, которой Элина ни разу не проигрывала
Соперницей Свитолиной во втором круге ОИ стала теннисистка, которой Элина ни разу не проигрывала
Olympics Токио-2020
25 июля 13:27
Свитолина и Ястремская проиграли в паре в первом круге на Олимпийских играх
Свитолина и Ястремская проиграли в паре в первом круге на Олимпийских играх
Olympics Токио-2020
24 июля 11:10
Свитолина: «Медовый месяц проведем в Гваделупе и Мартинике, Монфис хочет познакомить с культурой родных»
Свитолина: «Медовый месяц проведем в Гваделупе и Мартинике, Монфис хочет познакомить с культурой родных»
Теннис WTA
23 июля 18:40
Свитолина поделилась фотографией с тренировки в Токио
Свитолина поделилась фотографией с тренировки в Токио
Olympics Токио-2020
23 июля 14:04

Новости: Теннис

Сестры Киченок: «Мы немного не адаптировались еще к условиям»
Сестры Киченок: «Мы немного не адаптировались еще к условиям»
Токио-2020
25 июля 18:39
Костюк: «Свитолина может взять медаль»
Костюк: «Свитолина может взять медаль»
Токио-2020
25 июля 18:15
Бондаренко стала вице-чемпионкой парного турнира в Польше
Бондаренко стала вице-чемпионкой парного турнира в Польше
WTA
25 июля 17:02
Свитолина: «Я всегда буду играть под своей фамилией. Не знаю, почему на некоторых сайтах поменяли на Монфис»
Свитолина: «Я всегда буду играть под своей фамилией. Не знаю, почему на некоторых сайтах поменяли на Монфис»
Токио-2020
25 июля 16:48
Рублев неожиданно проиграл Нишикори в Токио
Рублев неожиданно проиграл Нишикори в Токио
Токио-2020
25 июля 15:23
Барти в первом круге вылетела из Олимпийских игр
Барти в первом круге вылетела из Олимпийских игр
Токио-2020
25 июля 14:35
Соперницей Свитолиной во втором круге ОИ стала теннисистка, которой Элина ни разу не проигрывала
Соперницей Свитолиной во втором круге ОИ стала теннисистка, которой Элина ни разу не проигрывала
Токио-2020
25 июля 13:27
Свитолина и сестры Киченок добыли сложные победы на старте ОИ-2020
Свитолина и сестры Киченок добыли сложные победы на старте ОИ-2020
Токио-2020
25 июля 11:47
Маррей снялся с Олимпиады в одиночном разряде
Маррей снялся с Олимпиады в одиночном разряде
Токио-2020
25 июля 08:40
Все новости

Популярные новости

Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Борьба
19 июля 14:30
165
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 15:05
12
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 11:05
7
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Российский рэпер Моргенштерн проведет бой по правилам ММА
Российский рэпер Моргенштерн проведет бой по правилам ММА
MMA
19 июля 16:37
7
Все новости