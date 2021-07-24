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Свитолина и Ястремская проиграли в паре в первом круге на Олимпийских играх

Даяна покинула соревнования
Olympics Токио-2020
11:10
Свитолина и Ястремская проиграли в паре в первом круге на Олимпийских играх
Фото: БТУ

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская завершили свои выступления в парном турнире на Олимпийских играх.

В двух партиях украинки уступили Ализе Корне и Фионе Ферро из Франции – 2:6, 4:6.

Игра продлилась всего 1 час и 21 минуту. На счету украинок две двойные ошибки, один эйс и лишь один реализованный брейк-поинт из восьми. А вот у француженок два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-поинта из пяти.

Ястремская, накануне, проиграла и в первом круге одиночного турнира. Она завершила свои выступления на ОИ. 

Свитолина сыграет свой матч первого круга 25 июля.

Андрей Усмонов
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Теги

Даяна Ястремская Элина Свитолина

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