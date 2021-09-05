Свитолина легко расправилась с Халеп и вышла в четвертьфинал US Open

Украинка обыграла румынку чуть больше, чем за час

Элина Свитолина / фото - Getty Images

5-я ракетка планеты Элина Свитолина в 4-м круге US Open за 1 час и 16 минут обыграла 13-й номер рейтинга WTA Симону Халеп. Оба сета 1/8 финала завершились со счетом 6:3.

Бывшая первая ракетка мира Халеп подала навылет 2 раза, против 5 эйсов у украинки. Элина 1 раз ошиблась на подаче, реализовав 5 шансов на брейк из 11. У Симоны – также 1 «двойная» и 2 реализованных брейк-поинта из 4.

В предыдущих 2 матчах против Халеп на ТБШ Свитолина проигрывала. Однако по общей статистике встреч лидерство сохраняется за Элиной – 6:4.

Отметим, что за 4 матча на Открытом чемпионате США 26-летняя одесситка не проиграла ни одного сета.

В следующем круге Свитолина может встретиться с Анжелик Кербер или Лейлой Фернандез.

Напомним, немка выбила из US Open Ангелину Калинину и Даяну Ястремскую.