В четвертьфинале ОИ-2020 Свитолина сыграет против 61-й ракетки мира
Свитолина: «Матч до последнего держал в напряжении»
Украинка пробилась в четвертьфинал Олимпийских игр
12:31
Элина Свитолина / Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Марией Саккари и выход в четвертьфинал Олимпийских игр-2020. Слова шестой ракетки мира приводит пресс-служба НОК Украины:
«Как я и ожидала – это был очень сложный матч, который до последнего держал в напряжении. Рада, что смогла собраться и выиграть во втором и третьем сете. Буду восстанавливаться и готовиться к четвертьфиналу».
В четвертьфинале соперницей Свитолиной станет представительница Италии Камила Джорджи.