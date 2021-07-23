Свитолина: «Медовый месяц проведем в Гваделупе и Мартинике, Монфис хочет познакомить с культурой родных»

Украинка вышла замуж за лучшего теннисиста Франции

Свитолина и Монфис / фото - Vogue

Шестая ракетка мира Элина Свитолина рассказала о предложении, свадьбе и медовом месяце с Гаэлем Монфисом. Украинка заявила, что на отдых теннисисты отправятся лишь в ноябре, так как впереди Олимпиада и важные турниры в начале осени.

О предложении.

« Предложение Гаэль сделал очень романтично – произошло это в горах, в Швейцарии. Я только приехала со сложного турнира в Майами, а он знает, как я люблю отдыхать именно на природе – ходить в горы, купаться в термальных источниках, просто дышать чистым воздухом. И когда мы пошли на прогулку по склонам, он почему-то очень нервничал и долго искал какое-то уединенное место, но я не сразу это заметила. В финале четырехчасовой прогулки он все-таки нашел локацию без людей и сделал мне предложение».

О подготовке свадьбы.

«Формат свадьбы мы выбирали из трех вариантов – камерный семейный на 25 человек, средний на 75 гостей и масштабный на 300 приглашенных. В результате решили ограничиться вторым вариантом, так как из-за эпидемии коронавируса в Европе действует множество правил по организации подобных мероприятий, которые нужно выполнять, и организовать пышный праздник в текущих обстоятельствах проблематично. Подготовкой я занималась вместе с распорядителем со стороны женевского отеля Four Seasons, где проходило торжество. От услуг специальных свадебных агентств я отказалась и была максимально включена во весь процесс подготовки. Это было достаточно длительно, но такие хлопоты были мне приятны. Свадьба была один день – днем роспись в Неоне (Швейцария), а вечером уже коктейль и сама свадьба в отеле».

О медовом месяце

« Медовый месяц мы перенесли на ноябрь – это как раз время окончания теннисного сезона, когда можно немного выдохнуть. Сразу после свадьбы мы отправились в Токио, где уже готовимся к выступлению на Олимпийских играх. Затем в календаре США и Канада, где проведем практически всю осень. Провести медовый месяц мы планируем в Гваделупе и Мартинике, где живут родители Гаэля и где он проводил много времени в детстве. Он хочет познакомить меня ближе с культурой родных и важных для него мест».

Недавно стали известны первые соперницы украинок в Токио.

Свитолина ранее рассказала об условиях проживания в олимпийской деревне.