Свитолина отыграла пять позиций в чемпионской гонке
Свитолина: «Мне хочется детей, но сейчас нужно быть отданной теннису»
Четвертая ракетка мира не планирует завершать карьеру
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Четвертая ракетка мира Элина Свитолина призналась, что хочет детей, однако сейчас полностью концентрируется на теннисе:
«Я не ставлю какой-то точки, где бы я хотела закончить. Для меня важно выиграть как можно больше титулов, а там уже как сложится. Конечно, мне хочется детей, но я считаю, что нужно в данный момент выкладываться на сто процентов и быть отданной теннису».
Напомним, Свитолина повысила шансы попасть на Итоговый турнир.
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