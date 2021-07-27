Свитолина на Олимпиаде это характер. Провела на корте уже больше 9 часов и вышла в четвертьфинал
Там победа над Сереной Уильямс в 2016 году все еще стоит перед глазами. Тогда, еще не выигравшая ни одного турнира крупнее International, Элина Свитолина обыграла первую ракетку мира и вышла в четвертьфинал Олимпийских игр.
Спустя пять лет украинка вновь пробилась в последнюю восьмерку. На этот раз в Токио. И в каждом из предыдущих трех матчей нашей теннисистке приходилось проявлять стойкость характера.
Из топ-20 рейтинга WTA по разным причинам теннисный турнир в Японии пропускают Софья Кенин, Бьянка Андрееску, Симона Халеп, Виктория Азаренка и Серена Уильямс. При этом, из первой десятки продолжают борьбу за медали только двое – Свитолина и Гарбинье Мугуруса.
На кону – только престиж (и призовые от государства). Рейтинговых очков или привычных для тенниса призовых за турнир не предусмотрено.
Но Свитолина в своей желто-синей форме с гербом Украины на груди убивается на корте. Она проявляет характер, терпит и побеждает.
Если брать в учет матч в паре с Даяной Ястремской, то Элина играла в столице Японии четыре дня кряду. Суммарная длительность ее матчей составила 9 часов и 23 минуты:
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24 июля – Ализе Корне/Фиона Ферро – 1 час и 21 минута
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25 июля – Лаура Зигмунд – 6:3, 5:7, 6:4 – 3 часа и 7 минут
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26 июля – Айла Томлянович – 4:6, 6:3, 6:4 – 2 часа и 23 минуты
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27 июля – Мария Саккари – 5:7, 6:3, 6:4 – 2 часа и 41 минута
Все матчи Свитолиной в одиночке были трехсетовыми – это сложно и физически, и морально. Но…
Пока самой большой победой в ее карьере является триумф на Итоговом турнире-2018. Тогда в Сингапуре четыре из пяти матчей украинки продлились три партии. Только в последнем матче группы она немного передохнула.
Подобное произошло и в Индиан-Уэллсе в 2019 году. Тоже четыре трехсетовых матча (не кряду). Правда, четвертый Свитолина проиграла – уступила Бьянке Андрееску в полуфинале.
Elina Svitolina https://t.co/XRFDRkmUva pic.twitter.com/1nK2jAc9wt— . (@Ashish__TV) July 27, 2021
В следующем матче украинка встретится против Камилы Джорджи. Если посмотреть в рейтинг, то итальянка не должна пугать – 61 номер WTA. Но она максимально уверенно чувствует себя в Токио.
На турнирном пути Джорджи обыграла Дженнифер Брэди, Елену Веснину и Каролину Плишкову (7 WTA). И во всех трех случаях ей понадобилось только два сета. Получается, если Свитолина уже наиграла в Японии почти девять с половиной часов, то итальянка – менее четырех.
И это важно, ведь нужно учитывать еще и температуру воздуха в Токио. Там прохлаждаться не приходится. Не зря ведь Новак Джокович просит чуть пересмотреть график матчей.
Помимо этого, свежие ноги – важная составляющая в игре Свитолиной. Эксперты отмечают, если предыдущие соперницы Джоржи на Олимпиаде играли акцентировано на атаку, то украинка, наоборот, будет контрить и ждать ошибок соперницы.
С одной стороны, интересно посмотреть, как Камила отреагирует на подобный вариант ведения матча. С другой стороны, важна физическая готовность Элины. Пока к ней вопросов не возникало. Но Михаил Филима уже начинает переживать – каждый день играть по три сета очень непросто.
Эта встреча будет третьей очной для теннисисток в карьере. Но играли друг с другом они достаточно давно:
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2014 год – хард – 6:2, 6:3 Свитолина
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2017 год – трава – 6:4, 4:6, 6:2 Джоржи
Да, предыдущий поединок забрала итальянка. И да, именно в трех сетах.
С разговорами о претензиях Свитолиной на медаль спешить не стоит. В текущем сезоне ведь украинка еще не выиграла ни одного трофея. Этот четвертьфинал для нее только седьмой в году. И лишь дважды Элина пробивалась в следующую стадию, но и в Майями, и в Штутгарте в ней же уступала.
Впрочем, заглядывая наперед, все же стоит отметить – Наоми Осака покинула турнир в Токио. По сетке в полуфинале она могла выйти как раз на Свитолину. А так, победительница встречи украинки и Джорджи выйдет на сильнейшую в паре Вондрусова – Бадоса.
Сетка так и шепчет...
Впрочем, далеко лучше не забегать. Матч Свитолина – Джоржия состоится уже 28 июля. Встреча пройдет на главном корте первым запуском. Начало игрового дня – в 05:00 по Киеву. Кто-то опять не будет спать.