Свитолина на Олимпиаде это характер. Провела на корте уже больше 9 часов и вышла в четвертьфинал

Следующая соперница крушит своих оппоненток и должна быть намного свежее украинки

Аналитика

Элина Свитолина / Фото - by Clive Brunskill/Getty Images

Там победа над Сереной Уильямс в 2016 году все еще стоит перед глазами. Тогда, еще не выигравшая ни одного турнира крупнее International, Элина Свитолина обыграла первую ракетку мира и вышла в четвертьфинал Олимпийских игр.

Спустя пять лет украинка вновь пробилась в последнюю восьмерку. На этот раз в Токио. И в каждом из предыдущих трех матчей нашей теннисистке приходилось проявлять стойкость характера.

Из топ-20 рейтинга WTA по разным причинам теннисный турнир в Японии пропускают Софья Кенин, Бьянка Андрееску, Симона Халеп, Виктория Азаренка и Серена Уильямс. При этом, из первой десятки продолжают борьбу за медали только двое – Свитолина и Гарбинье Мугуруса.

На кону – только престиж (и призовые от государства). Рейтинговых очков или привычных для тенниса призовых за турнир не предусмотрено.

Но Свитолина в своей желто-синей форме с гербом Украины на груди убивается на корте. Она проявляет характер, терпит и побеждает.

Фото – by Clive Brunskill/Getty Images

Если брать в учет матч в паре с, то Элина играла в столице Японии четыре дня кряду. Суммарная длительность ее матчей составила 9 часов и 23 минуты:

24 июля – Ализе Корне/Фиона Ферро – 1 час и 21 минута

25 июля – Лаура Зигмунд – 6:3, 5:7, 6:4 – 3 часа и 7 минут

26 июля – Айла Томлянович – 4:6, 6:3, 6:4 – 2 часа и 23 минуты

27 июля – Мария Саккари – 5:7, 6:3, 6:4 – 2 часа и 41 минута

Все матчи Свитолиной в одиночке были трехсетовыми – это сложно и физически, и морально. Но…

Пока самой большой победой в ее карьере является триумф на Итоговом турнире-2018. Тогда в Сингапуре четыре из пяти матчей украинки продлились три партии. Только в последнем матче группы она немного передохнула.

Подобное произошло и в Индиан-Уэллсе в 2019 году. Тоже четыре трехсетовых матча (не кряду). Правда, четвертый Свитолина проиграла – уступила Бьянке Андрееску в полуфинале.

В следующем матче украинка встретится против Камилы Джорджи. Если посмотреть в рейтинг, то итальянка не должна пугать – 61 номер WTA. Но она максимально уверенно чувствует себя в Токио.

На турнирном пути Джорджи обыграла Дженнифер Брэди, Елену Веснину и Каролину Плишкову (7 WTA). И во всех трех случаях ей понадобилось только два сета. Получается, если Свитолина уже наиграла в Японии почти девять с половиной часов, то итальянка – менее четырех.

И это важно, ведь нужно учитывать еще и температуру воздуха в Токио. Там прохлаждаться не приходится. Не зря ведь Новак Джокович просит чуть пересмотреть график матчей.

Помимо этого, свежие ноги – важная составляющая в игре Свитолиной. Эксперты отмечают, если предыдущие соперницы Джоржи на Олимпиаде играли акцентировано на атаку, то украинка, наоборот, будет контрить и ждать ошибок соперницы.

С одной стороны, интересно посмотреть, как Камила отреагирует на подобный вариант ведения матча. С другой стороны, важна физическая готовность Элины. Пока к ней вопросов не возникало. Но Михаил Филима уже начинает переживать – каждый день играть по три сета очень непросто.

Эта встреча будет третьей очной для теннисисток в карьере. Но играли друг с другом они достаточно давно:

2014 год – хард – 6:2, 6:3 Свитолина

2017 год – трава – 6:4, 4:6, 6:2 Джоржи

Да, предыдущий поединок забрала итальянка. И да, именно в трех сетах.

С разговорами о претензиях Свитолиной на медаль спешить не стоит. В текущем сезоне ведь украинка еще не выиграла ни одного трофея. Этот четвертьфинал для нее только седьмой в году. И лишь дважды Элина пробивалась в следующую стадию, но и в Майями, и в Штутгарте в ней же уступала.

Впрочем, заглядывая наперед, все же стоит отметить – Наоми Осака покинула турнир в Токио. По сетке в полуфинале она могла выйти как раз на Свитолину. А так, победительница встречи украинки и Джорджи выйдет на сильнейшую в паре Вондрусова – Бадоса.

Сетка так и шепчет...

Впрочем, далеко лучше не забегать. Матч Свитолина – Джоржия состоится уже 28 июля. Встреча пройдет на главном корте первым запуском. Начало игрового дня – в 05:00 по Киеву. Кто-то опять не будет спать.