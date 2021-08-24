Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Свитолина на отказе соперницы пробилась во второй круг турнира в Чикаго

На момент остановки украинка была ближе к победе

Теннис WTA
07:30
Свитолина на отказе соперницы пробилась во второй круг турнира в Чикаго
Элина Свитолина / Фото: j48tennis

На турнире WTA 250 в Чикаго (США) украинка Элина Свитолина (WTA 6) на отказе француженки Клары Бюрель (WTA 91) в третьем сете прошла во второй круг.

Свитолина в тяжелом противостоянии проиграла первый сет (5:7), легко выиграла во втором (6:1) и вела в третьем (2:0).

Матч продлился 93 минуты, в течение которых украинка дважды подала навылет против одного разу у соперницы. При этом, у украинки зафиксировано три двойные ошибки, тогда как у Бюрель две.

Также Свитолина реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов против 4 из 10 у француженки.

Во втором круге Свитолина сыграет с другой француженкой Фионой Ферро (WTA 80).

Напомним, ранее Свитолина вылетела на ранней стадии турнира в Цинциннати.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Элина Свитолина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Свитолина: «Надеюсь, смогу пройти весь путь на турнире в Чикаго и показать свой лучший теннис»
Свитолина: «Надеюсь, смогу пройти весь путь на турнире в Чикаго и показать свой лучший теннис»
Теннис WTA
08:57
Свитолина даже в США не может прожить и дня без борща
Свитолина даже в США не может прожить и дня без борща
Теннис WTA
23 августа 17:56
Соболенко стала второй ракеткой мира. Свитолина сохранила свои позиции в обновленном рейтинге WTA
Соболенко стала второй ракеткой мира. Свитолина сохранила свои позиции в обновленном рейтинге WTA
Теннис WTA
23 августа 11:58
Три украинки вошли в основную сетку последнего турнира перед US Open
Три украинки вошли в основную сетку последнего турнира перед US Open
Теннис WTA
22 августа 15:46
Видеообзор матча Свитолина – Кербер
Видеообзор матча Свитолина – Кербер
Теннис WTA
18 августа 20:28
Свитолина разбила ракетку после поражения от Кербер
Свитолина разбила ракетку после поражения от Кербер
Теннис WTA
18 августа 19:54

Новости: Теннис

Киченок пробилась в четвертьфинал турнира в Чикаго
Киченок пробилась в четвертьфинал турнира в Чикаго
WTA
09:55
Джокович провел первую тренировку на центральном корте US Open
Джокович провел первую тренировку на центральном корте US Open
Grand Slam
09:55
US Open сократил призовые, начиная с полуфиналов
US Open сократил призовые, начиная с полуфиналов
US Open
09:15
Свитолина: «Надеюсь, смогу пройти весь путь на турнире в Чикаго и показать свой лучший теннис»
Свитолина: «Надеюсь, смогу пройти весь путь на турнире в Чикаго и показать свой лучший теннис»
WTA
08:57
Джокович начал подготовку к US Open
Джокович начал подготовку к US Open
ATP
07:55
Тим: «Джокович не упустит шанс собрать Большой шлем»
Тим: «Джокович не упустит шанс собрать Большой шлем»
ATP
07:35
Свитолина на отказе соперницы пробилась во второй круг турнира в Чикаго
Свитолина на отказе соперницы пробилась во второй круг турнира в Чикаго
WTA
07:30
Свитолина даже в США не может прожить и дня без борща
Свитолина даже в США не может прожить и дня без борща
WTA
23 августа 17:56
Калинина обновила личный рекорд в рейтинге WTA
Калинина обновила личный рекорд в рейтинге WTA
WTA
23 августа 12:55
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
7
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
51
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
6
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
29
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Все новости