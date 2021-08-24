Свитолина даже в США не может прожить и дня без борща
Свитолина на отказе соперницы пробилась во второй круг турнира в Чикаго
На момент остановки украинка была ближе к победе
Элина Свитолина / Фото: j48tennis
На турнире WTA 250 в Чикаго (США) украинка Элина Свитолина (WTA 6) на отказе француженки Клары Бюрель (WTA 91) в третьем сете прошла во второй круг.
Свитолина в тяжелом противостоянии проиграла первый сет (5:7), легко выиграла во втором (6:1) и вела в третьем (2:0).
Матч продлился 93 минуты, в течение которых украинка дважды подала навылет против одного разу у соперницы. При этом, у украинки зафиксировано три двойные ошибки, тогда как у Бюрель две.
Также Свитолина реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов против 4 из 10 у француженки.
Во втором круге Свитолина сыграет с другой француженкой Фионой Ферро (WTA 80).
Напомним, ранее Свитолина вылетела на ранней стадии турнира в Цинциннати.
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