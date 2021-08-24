Свитолина на отказе соперницы пробилась во второй круг турнира в Чикаго

На момент остановки украинка была ближе к победе





Элина Свитолина / Фото: j48tennis

На турнире WTA 250 в Чикаго (США) украинка Элина Свитолина (WTA 6) на отказе француженки Клары Бюрель (WTA 91) в третьем сете прошла во второй круг.



Свитолина в тяжелом противостоянии проиграла первый сет (5:7), легко выиграла во втором (6:1) и вела в третьем (2:0).

Матч продлился 93 минуты, в течение которых украинка дважды подала навылет против одного разу у соперницы. При этом, у украинки зафиксировано три двойные ошибки, тогда как у Бюрель две.

Также Свитолина реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов против 4 из 10 у француженки.

Во втором круге Свитолина сыграет с другой француженкой Фионой Ферро (WTA 80).

Напомним, ранее Свитолина вылетела на ранней стадии турнира в Цинциннати.