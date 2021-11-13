Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУкраина пропускает тур, но за матчами нашей группы стоит пристально следить. За что нам сегодня болеть?
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Свитолина назвала причины, которые могут побудить ее завершить карьеру

Украинская теннисистка опасается, что не сможет выступать на самом высоком уровне
Теннис WTA
16:51
Свитолина назвала причины, которые могут побудить ее завершить карьеру
Фото: Wilson Tennis

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что задумается о завершении карьеры, если не сможет выступать на самом высоком уровне:

«Я не знаю, хочу ли играть на среднем уровне, не демонстрируя высоких результатов, если мне не будут позволять мои травмы, если мне будет нужно залечивать старые травмы. Я не знаю, хочу ли выступать на таком уровне. Для меня – только быть на самом высоком уровне. На данный момент я это могу делать, мне позволяет здоровье».

В этом сезоне Свитолина выиграла только один турнир WTA категории 250, а также впервые с 2017 года завершила год за пределами топ-10.

Эти результаты побудили 27-летнею теннисистку завершить сотрудничество с многолетним тренером.

Источник: Люкс ФМ Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Элина Свитолина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Свитолина рассказала, сколько топовые теннисисты тратят на тренеров
Свитолина рассказала, сколько топовые теннисисты тратят на тренеров
Теннис WTA
15:01
Свитолина: «Было много предложений о смене спортивного гражданства»
Свитолина: «Было много предложений о смене спортивного гражданства»
Теннис WTA
12 ноября 17:51
Свитолина: «У нас с Монфисом есть брачный контракт»
Свитолина: «У нас с Монфисом есть брачный контракт»
Теннис WTA
12 ноября 16:49
Свитолина – о расставании с тренером: «Это та ситуация, когда сотрудничество уже исчерпало себя»
Свитолина – о расставании с тренером: «Это та ситуация, когда сотрудничество уже исчерпало себя»
Теннис WTA
12 ноября 16:16
Свитолина отказалась быть заменой на Итоговом турнире
Свитолина отказалась быть заменой на Итоговом турнире
Теннис WTA
8 ноября 22:57
Падение продолжается. Свитолина опустилась на 15-ю строчку рейтинга WTA
Падение продолжается. Свитолина опустилась на 15-ю строчку рейтинга WTA
Теннис WTA
8 ноября 10:18

Новости: Теннис

Свитолина назвала причины, которые могут побудить ее завершить карьеру
Свитолина назвала причины, которые могут побудить ее завершить карьеру
WTA
16:51
Свитолина рассказала, сколько топовые теннисисты тратят на тренеров
Свитолина рассказала, сколько топовые теннисисты тратят на тренеров
WTA
15:01
Цуренко поделилась горячей фотографией с отпуска
Цуренко поделилась горячей фотографией с отпуска
WTA
13:43
Зверев: «Молодые рвутся наверх, и это правильно»
Зверев: «Молодые рвутся наверх, и это правильно»
ATP
08:56
Определилась чемпионка последнего турнира WTA в сезоне
Определилась чемпионка последнего турнира WTA в сезоне
WTA
12 ноября 22:52
Корда – первый финалист молодежного Итогового турнира
Корда – первый финалист молодежного Итогового турнира
ATP
12 ноября 22:25
Стаховский встретился с непобежденным украинским нокаутером
Стаховский встретился с непобежденным украинским нокаутером
ATP
12 ноября 20:33
Свитолина: «Было много предложений о смене спортивного гражданства»
Свитолина: «Было много предложений о смене спортивного гражданства»
WTA
12 ноября 17:51
Свитолина: «У нас с Монфисом есть брачный контракт»
Свитолина: «У нас с Монфисом есть брачный контракт»
WTA
12 ноября 16:49
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
28
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
13
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
13
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
6
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
Все новости