Свитолина рассказала, сколько топовые теннисисты тратят на тренеров
Свитолина назвала причины, которые могут побудить ее завершить карьеру
Украинская теннисистка опасается, что не сможет выступать на самом высоком уровне
Фото: Wilson Tennis
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что задумается о завершении карьеры, если не сможет выступать на самом высоком уровне:
«Я не знаю, хочу ли играть на среднем уровне, не демонстрируя высоких результатов, если мне не будут позволять мои травмы, если мне будет нужно залечивать старые травмы. Я не знаю, хочу ли выступать на таком уровне. Для меня – только быть на самом высоком уровне. На данный момент я это могу делать, мне позволяет здоровье».
В этом сезоне Свитолина выиграла только один турнир WTA категории 250, а также впервые с 2017 года завершила год за пределами топ-10.
Эти результаты побудили 27-летнею теннисистку завершить сотрудничество с многолетним тренером.
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