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Свитолина не без проблем вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Лучшая теннисистка Украины в трех сетах переиграла румынку Кырстю
Теннис WTA
07:17
Свитолина не без проблем вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Элина Свитолина / Фото - WTA
7-я ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина, с большим трудом переиграла румынку Сорану Кырстю со счетом 4:6, 6:4, 7:6(3) в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе (США).

За 2 часа 32 минуты матча Свитолина оформила шесть эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. В свою очередь, 40-й номер рейтинга WTA Кырстя трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала четыре брейка. 

После этой победы Элины счет в личных встречах теннисисток стал 3:0 в пользу украинки.

В 1/8 финала турнира BNP Paribas Open Свитолина встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Ранее другая украинка Даяна Ястремская (WTA, 75) уступила во втором раунде турнира в (Индиан-Уэллсе, США).

Владимир Кириченко
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Теги

Элина Свитолина Индиан-Уэллс (WTA) Сорана Кырстя

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