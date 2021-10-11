Свитолина: «Этот сезон не будет провальным, даже если я не попаду на Итоговый турнир»
Свитолина не без проблем вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Лучшая теннисистка Украины в трех сетах переиграла румынку Кырстю
Элина Свитолина / Фото - WTA7-я ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина, с большим трудом переиграла румынку Сорану Кырстю со счетом 4:6, 6:4, 7:6(3) в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе (США).
За 2 часа 32 минуты матча Свитолина оформила шесть эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. В свою очередь, 40-й номер рейтинга WTA Кырстя трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала четыре брейка.
После этой победы Элины счет в личных встречах теннисисток стал 3:0 в пользу украинки.
В 1/8 финала турнира BNP Paribas Open Свитолина встретится с американкой Джессикой Пегулой.
Ранее другая украинка Даяна Ястремская (WTA, 75) уступила во втором раунде турнира в (Индиан-Уэллсе, США).
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