Свитолина неожиданно проиграла 130-й ракетке мира на старте турнира в Аделаиде

Топовая украинка начала новый сезон с поражения

Элина Свитолина / Фото - francetvinfo.fr

15-я ракетка мира украинская теннисисткав первом раунде турнира Adelaide International проиграла россиянкесо счетом 7:5, 4:6, 3:6.За 2 часа 34 минуты матча Свитолина оформила пять эйсов и пять брейков, трижды ошибившись при подаче. В свою очередь, 130-й номер рейтинга WTA четырежды подала навылет и реализовала семь брейк-пойнтов, допустив одну двойную ошибку.Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.Во втором раунде турнире в Аделаиде Гасанова встретится или с японкой, или со словачкойНакануне украинка(WTA, 207) в финале квалификации турнира серии WTA 500 в Аделаиде проиграла