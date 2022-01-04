Свитолина проведет первый матч в новом сезоне. Во сколько начало?
Свитолина неожиданно проиграла 130-й ракетке мира на старте турнира в Аделаиде
Топовая украинка начала новый сезон с поражения
Элина Свитолина / Фото - francetvinfo.fr15-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в первом раунде турнира Adelaide International проиграла россиянке Анастасии Гасановой со счетом 7:5, 4:6, 3:6.
За 2 часа 34 минуты матча Свитолина оформила пять эйсов и пять брейков, трижды ошибившись при подаче. В свою очередь, 130-й номер рейтинга WTA четырежды подала навылет и реализовала семь брейк-пойнтов, допустив одну двойную ошибку.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
Во втором раунде турнире в Аделаиде Гасанова встретится или с японкой Мисаки Дои, или со словачкой Кристиной Куцовой.
Накануне украинка Катерина Бондаренко (WTA, 207) в финале квалификации турнира серии WTA 500 в Аделаиде проиграла Лючии Бронзетти (6:1, 6:7, 4:6).
Комментарии 0