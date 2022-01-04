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Свитолина неожиданно проиграла 130-й ракетке мира на старте турнира в Аделаиде

Топовая украинка начала новый сезон с поражения
Теннис WTA
09:33
Свитолина неожиданно проиграла 130-й ракетке мира на старте турнира в Аделаиде
Элина Свитолина / Фото - francetvinfo.fr
15-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в первом раунде турнира Adelaide International проиграла россиянке Анастасии Гасановой со счетом 7:5, 4:6, 3:6.

За 2 часа 34 минуты матча Свитолина оформила пять эйсов и пять брейков, трижды ошибившись при подаче. В свою очередь, 130-й номер рейтинга WTA четырежды подала навылет и реализовала семь брейк-пойнтов, допустив одну двойную ошибку. 

Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.

Во втором раунде турнире в Аделаиде Гасанова встретится или с японкой Мисаки Дои, или со словачкой Кристиной Куцовой.

Накануне украинка Катерина Бондаренко (WTA, 207) в финале квалификации турнира серии WTA 500 в Аделаиде проиграла Лючии Бронзетти (6:1, 6:7, 4:6).
Владимир Кириченко
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Элина Свитолина Аделаида (WTA)

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