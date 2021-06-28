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Свитолина: «Очень хочу хорошо выступить на Олимпиаде»

Первая ракетка Украины планирует выступить как в одиночном, так и в парном разряде
Olympics Токио-2020
11:32
Свитолина: «Очень хочу хорошо выступить на Олимпиаде»
Элина Свитолина / Фото: Getty Images

Пятая ракетка мирового рейтинга Элина Свитолина рассказал о планах на Олимпийские Игры, а также о игре в паре с третьей ракеткой Украины Мартой Костюк.

О выступлении в паре с Мартой Костюк в Истборне:

Мы договорились сыграть вместе, до этого никогда вдвоем не играли, даже на тренировках на Кубке Билли Джин Кинг. Нам, конечно, попались очень сильные соперницы в первом круге, поэтому было непросто, но, думаю, у нас получилось неплохо. Я не очень парный игрок, мне всегда нелегко играть пару, потому что я редко выступаю в парном разряде.

О выступлении на Олимпиаде:

Я собираюсь играть, пока еще не знаю, в каких разрядах. Я очень хочу хорошо выступить. Знаю, что сейчас много отказов от участия. В теннисном мире мнения расходятся по поводу того, насколько Олимпиада ценится или нет. Также в этом году у нас очень сжатое расписание. Американская серия будет очень длинной, поэтому, конечно, многие игроки отказываются. 

Я же точно сыграю в одиночном разряде, а дальше будем обсуждать с капитаном сборной, какие комбинации будут лучше в паре. Я знаю, что сейчас Даяна Ястремская уже вроде бы будет играть Олимпиаду. Я хотела уступить место в паре Марте с Даяной, так как видела, что они очень здорово играли вместе в Эстонии. Так что, будем это все обсуждать. Надеюсь, что все сложится и я хорошо сыграю на Олимпийских Играх.

Также первая ракетка Украины поделилась мнением о предстоящем Wimbledon.

Источник: btu.org.ua Олег Шумейко-младший
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Марта Костюк Элина Свитолина Токио-2020

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