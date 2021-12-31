Свитолина под руководством нового наставника тренируется в Австралии

Теннисный сезон начнется уже 3 января

Украинская теннисистка Элина Свитолина уже в Австралии.

15-я ракетка мира в Аделаиде готовится к старту сезона. Украинка тренируется под руководством нового наставника – Андиса Юшки.

В начале 2022 года Свитолина сыграет на двух турнирах в Аделаиде, а затем отправится в Мельбурн, чтобы принять участие в Australian Open.

Ранее 27-летняя теннисистка поделилась мнением о составе участников турниров в Аделаиде.