Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Свитолина под руководством нового наставника тренируется в Австралии

Теннисный сезон начнется уже 3 января
Теннис Grand Slam
12:31
Свитолина под руководством нового наставника тренируется в Австралии

Украинская теннисистка Элина Свитолина уже в Австралии.

15-я ракетка мира в Аделаиде готовится к старту сезона. Украинка тренируется под руководством нового наставника – Андиса Юшки.

В начале 2022 года Свитолина сыграет на двух турнирах в Аделаиде, а затем отправится в Мельбурн, чтобы принять участие в Australian Open.

Ранее 27-летняя теннисистка поделилась мнением о составе участников турниров в Аделаиде.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Элина Свитолина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Гениальный Усик, героический Беленюк и гвардеец-Ярмоленко. Топ-10 украинских спортсменов 2021 года
Послесловие
Гениальный Усик, героический Беленюк и гвардеец-Ярмоленко. Топ-10 украинских спортсменов 2021 года
Другие
11:00
Свитолина рассказала, как изменится ее стиль после смены тренерского состава
Свитолина рассказала, как изменится ее стиль после смены тренерского состава
Теннис WTA
30 декабря 22:12
Свитолина рассказала, какие матчи сезона-2021 хотела бы переиграть
Свитолина рассказала, какие матчи сезона-2021 хотела бы переиграть
Теннис WTA
30 декабря 21:14
Свитолина опубликовала фото, на котором она и Монфис изображены обезьянами
Свитолина опубликовала фото, на котором она и Монфис изображены обезьянами
Теннис WTA
27 декабря 14:06
Четыре украинки в топ-100. WTA обновила рейтинг последний раз в 2021
Четыре украинки в топ-100. WTA обновила рейтинг последний раз в 2021
Теннис WTA
27 декабря 08:45
Свитолина готова третий раз вакцинироваться ради участия в Australian Open
Свитолина готова третий раз вакцинироваться ради участия в Australian Open
Теннис Grand Slam
25 декабря 18:04

Новости: Теннис

Эшли Барти повторила уникальное достижение Навратиловой, Граф и Уильямс
Эшли Барти повторила уникальное достижение Навратиловой, Граф и Уильямс
WTA
14:05
Маррей: «Я беспокоюсь по поводу Кубка Дэвиса»
Маррей: «Я беспокоюсь по поводу Кубка Дэвиса»
Кубок Дэвиса
14:00
Медведев: «Бывают моменты, когда я веду себя некрасиво, но я всегда остаюсь самим собой»
Медведев: «Бывают моменты, когда я веду себя некрасиво, но я всегда остаюсь самим собой»
ATP
13:50
«Не говорите никому». Надаль уже в Мельбурне готовится к Australian Open
«Не говорите никому». Надаль уже в Мельбурне готовится к Australian Open
Grand Slam
13:06
Свитолина под руководством нового наставника тренируется в Австралии
Свитолина под руководством нового наставника тренируется в Австралии
Grand Slam
12:31
Бадоса назвала матч своей мечты
Бадоса назвала матч своей мечты
WTA
11:00
Свитолина опубликовала фото из бассейна
Свитолина опубликовала фото из бассейна
WTA
10:49
Слезы Джоковича, медаль Свитолиной, возвращение Федерера и другие яркие моменты 2021 года
Послесловие
Слезы Джоковича, медаль Свитолиной, возвращение Федерера и другие яркие моменты 2021 года
07:20
Свитолина рассказала, как изменится ее стиль после смены тренерского состава
Свитолина рассказала, как изменится ее стиль после смены тренерского состава
WTA
30 декабря 22:12
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 21:46
20
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 11:59
Все новости

Анонсы

Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
01 января 2022г. 13:30
Луис Ортис – Чарльз Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Луис Ортис – Чарльз Мартин. Онлайн трансляция
02 января 2022г. 06:01
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
02 января 2022г. 10:10
Шоу Ride. Узнай больше о конных видах спорта
TV
Шоу Ride. Узнай больше о конных видах спорта
02 января 2022г. 14:25
«Достучаться до небес»
TV
«Достучаться до небес»
02 января 2022г. 16:50
Чемпионат Англии. «Челси» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Челси» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
02 января 2022г. 18:30
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Онлайн трансляция
03 января 2022г. 18:30
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Торино». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Торино». Онлайн трансляция
06 января 2022г. 16:30
Кубок Английской лиги. «Арсенал» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Английской лиги. «Арсенал» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
06 января 2022г. 21:45
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
08 января 2022г. 13:40
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
09 января 2022г. 15:50
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
09 января 2022г. 18:45
Рассел Кроу в фильме «Нокдаун»
TV
Рассел Кроу в фильме «Нокдаун»
09 января 2022г. 21:45