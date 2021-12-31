Слезы Джоковича, медаль Свитолиной, возвращение Федерера и другие яркие моменты 2021 года
Свитолина под руководством нового наставника тренируется в Австралии
Теннисный сезон начнется уже 3 января
12:31
Украинская теннисистка Элина Свитолина уже в Австралии.
15-я ракетка мира в Аделаиде готовится к старту сезона. Украинка тренируется под руководством нового наставника – Андиса Юшки.
В начале 2022 года Свитолина сыграет на двух турнирах в Аделаиде, а затем отправится в Мельбурн, чтобы принять участие в Australian Open.
Ранее 27-летняя теннисистка поделилась мнением о составе участников турниров в Аделаиде.
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