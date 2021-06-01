Свитолина заявилась на травяной турнир в Великобритании
Свитолина поддержала Монфиса после победы в первом круге Roland Garros
Украинка написала обращение прямо на объективе трансляционной камеры
16:03
Монфис и Свитолина / Фото: Инстаграм
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA, 6) после победы на Roland Garros поддержала своего жениха Гаэля Монфиса.
После матча она написала на объективе камеры:
«Вперед, Гаэль».
You heard her, Gael_MonfilsElinaSvitolinaRolandGarros— Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2021
Отметим, что Монфис сегодня играет с Альбертом Рамосом.
Напомним, Свитолина в первом круге Roland Garros обыграла в двух сетах Осеан Бабель.
Комментарии 0