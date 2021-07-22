Свитолина показала фотографии с шикарной вечеринки в честь свадьбы

Теннисистка вышла замуж за Монфиса и ярко отметила это событие

Свитолина и Монфис / фото - Instagram

Шестая ракетка мира Элина Свитолина показал в своем Instagram фотографии c вечеринки в честь свадьбы с Гаэлем Монфисом.

На гуляниях украинки и француза присутствовало немало гостей, пели приглашенные артисты, а сама теннисистка отдыхала в платье с очень большим разрезом.

Напомним, что первой из украинок борьбу на Олимпиаде начнет Даяна Ястремская.

Свитолина ранее заявилась на турнир серии WTA 1000.