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Свитолина: «После трех недель на травяном покрытии чувствую себя намного лучше»
Первая ракетка Украины – о предстоящем Wimbledon
10:43
Элина Свитолина / Фото: btu.org.ua
Пятая ракетка мирового рейтинга Элина Свитолина поделилась мнением о предстоящем стартовом матче Wimbledon, а также рассказала о протоколе безопасности на травяном Шлеме.
Об адаптации на травяном покрытии:
Я рада, что смогла сыграть два турнира на траве. Матчи были достаточно тяжелые, но все равно я много времени провела на этом покрытии. Думаю, что на этот раз получился один из самых длительных периодов, когда я готовилась на траве. Травяной сезон очень короткий и обычно я играю всего один турнир перед Wimbledon. Сейчас я уже три недели играю на траве и чувствую себя на этом покрытии намного лучше.
О предстоящем матче против Элисон ван Эйтванк:
Знаю, что она может неплохо играть на траве, у нее плоские удары и она играет достаточно агрессивно. Я готова к этому. Я играла с Александровой, Рыбакиной и Бадосой, они все играют плоско, поэтому я в принципе знаю, чего ожидать. Главное быть физически готовой, потому что из-за особенностей покрытия в первых матчах на Wimbledon. Wimbledon все совершенно не так, как на тренировках. Ведь мы занимаемся на тренировочных кортах и там намного меньше травы. Всего один раз мне удалось потренироваться на матчевых кортах, на них быстрее отскок и больше самой травы. Поэтому я буду к этому готова и буду стараться как можно лучше и быстрее адаптироваться.
О протоколе безопасности и условиях в «пузыре» на Wimbledon:
Я уже полностью вакцинирована, но в плане послабления ограничений это ничего не меняет. Единственное, что если вдруг кто-то из моей команды заболеет, то мне не нужно будет сниматься с турнира. Это большой плюс. В некоторых странах, если ты полностью вакцинирован, не нужно быть на карантине. Здесь мы все живем в «пузыре». В отеле все достаточно неплохо организовано, у нас очень большой номер, огромная терраса. Добираться до клуба, конечно, далековато, дорога может занимать и целый час, но мы все в одинаковых условиях. Я рада, что нахожусь здесь, и что есть возможность в этом году играть на Wimbledon.
Напомним, что сегодня, 28 июня, начинается Wimbledon.
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