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Свитолина прекратила сотрудничество с британским наставником

Лучшая теннисистка Украины на протяжении пяти лет работала с известным специалистом
Теннис WTA
11:21
Свитолина прекратила сотрудничество с британским наставником
Элина Свитолина / Фото - tennisworldusa.org
Шестая ракетка мира Элина Свитолина в своем аккаунте в Twitter сообщила, что прекращает совместную работу с британским тренером Эндрю Беттлсом.

«После пяти лет и 11 совместных титулов мы с Энди вместе решили, что пришло время разойтись. Я очень благодарна ему за упорную работу и бесконечную поддержку. Желаю ему всего лучшего в будущей карьере!».


Напомним, в этом году украинка завоевала бронзу Олимпийских игр-2020, а также выиграла турнир в Чикаго, однако при этом впервые с 2016 года не квалифицировалась на Итоговый турнир WTA.

Ранее был опубликован обновленный рейтинг WTA.
Владимир Кириченко
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