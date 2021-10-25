Свитолина сохранила шестую строчку в рейтинге WTA. Цуренко совершила сумасшедший рывок
Свитолина прекратила сотрудничество с британским наставником
Лучшая теннисистка Украины на протяжении пяти лет работала с известным специалистом
Элина Свитолина / Фото - tennisworldusa.orgШестая ракетка мира Элина Свитолина в своем аккаунте в Twitter сообщила, что прекращает совместную работу с британским тренером Эндрю Беттлсом.
«После пяти лет и 11 совместных титулов мы с Энди вместе решили, что пришло время разойтись. Я очень благодарна ему за упорную работу и бесконечную поддержку. Желаю ему всего лучшего в будущей карьере!».
Напомним, в этом году украинка завоевала бронзу Олимпийских игр-2020, а также выиграла турнир в Чикаго, однако при этом впервые с 2016 года не квалифицировалась на Итоговый турнир WTA.
Ранее был опубликован обновленный рейтинг WTA.