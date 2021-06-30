Свитолина преодолела себя и пробилась во второй круг Wimbledon

Украинка отдала второй сет, но проявила характер в заключительной партии

Элина Свитолина / Фото: Getty Images

Первая ракетка мира Элина Свитолина на пути во второй круг Wimbledon выиграла сложный трехсетовый матч у представительницы Бельгии Элисон ван Уйтванк (WTA 57) – 6:3, 2:6, 6:3.

В самом начале встречи украинка отдала свою подачу, однако затем сделала два брейка и взяла первый сет – 6:3. Во второй партии первой подавала ее соперница, которая быстро завладела преимуществом и оставила сет за собой – 2:6. Перед решающей партией было тревожно за психологическое состояние Свитолиной, впрочем, пятая ракетка мира преодолела себя. Украинка цеплялась за каждый мяч – чего только стоит выигранный гейм на приеме со счета 40:0 – и таки одолела соперницу, которая славится хорошей игрой на травяных покрытиях.

Для победы Свитолиной понадобилось провести на корте 1 час и 42 минуты. За это время она выполнила 5 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-поинтов из 11. Ее соперница сделала 3 эйса, столько же раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также выиграла 5 геймов на приеме.

Следующая соперница Свитолиной станет Магда Линнет из Польши, занимающая 44-е место в рейтинге.

Лучший результат Свитолиной на Wimbledon – полуфинал в 2019 году. Тогда украинку сумела остановить только будущая чемпиона Симона Халеп, которая нынешний розыгрыш британского мэйджора пропускает. На предыдущих двух Шлемах 2021 года Свитолина вылетала в четвертом (Australian Open) и третьем раундах (Roland Garros).

Напомним, ранее во второй круг Wimbledon пробилась Марта Костюк.