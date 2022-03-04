Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Украинка в тяжелом матче обыграла Викторию Томову

Элина Свитолина / фото - tennisua.org

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в трех сетах одержала победу над Викторией Томовой из Болгарии во втором круге турнира в Монтеррее со счетом 7:6, 3:6, 6:2.

Встреча продолжалась составила 2 часа и 23 минуты. За это время Свитолина записала на свой счет 2 эйса, 0 двойных ошибок и 6 из 18 реализованных брейк-пойнтов. У ее оппонентки – 3 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

В четвертьфинале Элина Свитолина встретится с представительницей Колумбии Марией-Камилой Осорио-Серрано.

В первом круге турнира в Монтеррее Элина Свитолина обыграла Анастасию Потапову.