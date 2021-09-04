Свитолина сыграет против Касаткиной в третьем круге US Open. Интересные факты о матче
Свитолина пробилась в 1/8 финала US Open
Следующий матч украинка проведет против Симоны Халеп
07:15
Элина Свитолина / фото - AP
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче третьего круга US Open в двух сетах обыграла россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Свитолина 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3/9 брейк-поинта.
За выход в четвертьфинал Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп, которая в третьем круге US Open обыграла Елену Рыбакину.
Cтатистика матча Свитолина – Касаткина: