Свитолина проиграла в первом матче после Олимпийских игр

Украинская теннисистка впервые в карьере уступила Йоханне Конте

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила 41-му номеру мирового рейтинга Йоханне Конте в матче второго круга хардового турнира серии WTA-1000 в Монреале – 6:3, 3:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 13 минут. За это время Свитолина выполнила 1 подачу навылет, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 2 брейк-поинта. Ее соперница сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 4 гейма на приеме.

Элина впервые в карьере проиграла Конте. Счет в личных встречах теннисисток стал 5:1.





Это был первый матч украинки после завоевания бронзовой медали Олимпийских игр-2020. Перед турниром Свитолина призналась, что награда, выиграна в Токио, мотивирует ее на удачное завершение сезона.

Вероятней всего, дальше Свитолина отправится на аналогичный турнир в Цинциннати, а затем уже выступит на заключительном Шлеме в году – US Open.