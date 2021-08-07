«Гордый муж». Монфис отреагировал на медаль Свитолиной
Свитолина провела тренировку в Монреале
Украинка выигрывала эти соревнования в 2017 году
Фото: twitter.com/OBNmontreal
Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела тренировку в Монреале.
— Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) August 7, 2021
With a bronze medal in hand, 2017 champion @ElinaSvitolina is back on the court looking for more hardware.#OBN21 pic.twitter.com/SzdSw1imId
Соревнования в Монреале станут первыми для украинки после Олимпиады, где она взяла бронзу.
В 2017 году Свитолина становилась чемпионкой турнира в Монреале.
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