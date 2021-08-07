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Свитолина провела тренировку в Монреале

Украинка выигрывала эти соревнования в 2017 году
Теннис WTA
7 августа 22:25
Свитолина провела тренировку в Монреале
Фото: twitter.com/OBNmontreal

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела тренировку в Монреале.

       

Соревнования в Монреале станут первыми для украинки после Олимпиады, где она взяла бронзу.

В 2017 году Свитолина становилась чемпионкой турнира в Монреале.

Сергей Остапенко
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Элина Свитолина

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