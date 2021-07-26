Свитолина: «Пытаюсь как можно скорее восстановиться к матчу против Саккари»

Украинка вышла в третий круг теннисного турнира на Олимпиаде

Элина Свитолина / фото - БТУ

Шестая ракетка мира Элина Свитолина поделилась мыслями после победы над Айлой Томлянович во втором круге теннисного турнира в Токио. Теннисистка рассчитывала на 1 день отдыха перед следующем кругом, но сейчас активно занимается восстановлением перед следующим выходом на корт против Марии Саккари.

«Думаю, что в последние полгода Айла Томлянович стала играть стабильнее. К сожалению, сегодня, первые 1,5 сета я играла очень неважно. Ничего не было слаженно, в моей игре мало что получалось. Я боролась и не сдавалась, именно это меня и привело к победе. Рада, что в каких-то моментах смогла найти свою игру, хотя сегодня все было как будто в замедленной съемке. Корт быстрый, нужно постоянно быстро подрабатывать ногами, постоянно пытаться быстрее адаптироваться. С жаркими условиями тоже ничего ты не можешь поменять, поэтому я стараюсь принимать все, как есть и справляться с ситуацией. Сейчас я пытаюсь как можно быстрее восстановиться. Думала, что у меня будет один день отдыха, но мы играем завтра. Холодная ванна, потом массаж и полное восстановление. Надеюсь, что смогу подготовиться к этому непростому матчу завтра. В плане тактической подготовки, то с моим тренером, Энди Беттлсом, мы всегда на связи. Также здесь есть капитан сборной Михаил Филима, он знает мою игру, на Кубке Федерации он видел много матчей и разных ситуаций, так что он тоже помогает».

В последних двух матчах гречанка обыграла 26-летнюю украинку, но во время первой встрече на корте в 2019 году Свитолина смогла взять верх над Саккари.

В обновленном рейтинге WTA Элина сохранила свое место.