Свитолина: «Рада была открывать игровой день на главной арене и вдвойне приятно, что я выиграла»

Шестая ракетка мира – о победе в стартовом матче Roland Garros



Элина Свитолина / Фото - eurosport Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы в первом раунде Roland Garros над 17-летней француженкой Осеан Бабель (6:2, 7:5).



«Во-первых, я рада, что смогла сыграть матч на этой арене, что открывала здесь игровой день. Сегодня отличная погода, на трибунах есть болельщики. И вдвойне приятно из-за того, что я выиграла этот матч. Что бы я посоветовала свой 17-летней сопернице? Нужен опыт, конечно же. Думаю, она впервые играла на таком корте, это был ее первый матч в основе на турнирах Большого Шлема и тут еще твоя первая соперница – это шестая ракетка мира. Это очень тяжело. Я помню себя в такой же ситуации, как сильно я нервничала. Она отлично показала себя, во втором сете заиграла активнее и тем самым усложнила мне задачу».



Видео лучших моментов матча Свитолина – Бабель.

Лучшая теннисистка Украиныподелилась эмоциями после победы в первом раунде Roland Garros над 17-летней француженкой