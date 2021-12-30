Свитолина рассказала, какие матчи сезона-2021 хотела бы переиграть
Свитолина рассказала, как изменится ее стиль после смены тренерского состава
Первая ракетка Украины хочет добавлять в атаке
Фото: USTA
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью Youtube каналу БТУ рассказала, как поменяется ее стиль игры с приходом новых тренеров:
Бежит к сетке… Этого было отработано много. Посмотрим. Не знаю, насколько удастся, потому что в последние годы скорости очень высокие, очень большая прибавка в силе. Но атакующий стиль – это то, к чему мы сейчас стремимся.
И не просто атакующий стиль, а и с моментами вариации разыгрывания мяча. Должен быть баланс. Не должны быть постоянно удары изо всех сил. Много было работы с передвижением, хотя я считаю, что этот элемент у меня достаточно неплох, когда нет травм. Провели работу над некоторыми техническими элементами, которые мне нужно было улучшить.
Напомним, что накануне Australian Open-2022 Свитолина заявилась на два турнира.
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