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Свитолина рассказала, как изменится ее стиль после смены тренерского состава

Первая ракетка Украины хочет добавлять в атаке
Теннис WTA
22:12
Свитолина рассказала, как изменится ее стиль после смены тренерского состава
Фото: USTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью Youtube каналу БТУ рассказала, как поменяется ее стиль игры с приходом новых тренеров:

Бежит к сетке… Этого было отработано много. Посмотрим. Не знаю, насколько удастся, потому что в последние годы скорости очень высокие, очень большая прибавка в силе. Но атакующий стиль – это то, к чему мы сейчас стремимся.

И не просто атакующий стиль, а и с моментами вариации разыгрывания мяча. Должен быть баланс. Не должны быть постоянно удары изо всех сил. Много было работы с передвижением, хотя я считаю, что этот элемент у меня достаточно неплох, когда нет травм. Провели работу над некоторыми техническими элементами, которые мне нужно было улучшить.

Напомним, что накануне Australian Open-2022 Свитолина заявилась на два турнира.

Олег Шумейко-младший
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