Свитолина прибыла в Мельбурн для подготовки к Australian Open
Свитолина рассказала, какие четыре государства предлагали ей сменить гражданство
Украинку могли переманить в другую страну еще в 10 лет
Элина Свитолина / Фото: j48tennis
Украинская теннисистка Элина Свитолина в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказала о предложениях сменить гражданство.
«Как я только начинала свою юниорскую карьеру, мы некоторое время тренировались в Израиле, там были предложения, даже в 10 лет. Были и другие предложения поменять гражданство. Предлагали Австралия, Казахстан, давно было из Англии.
Я не хотела. Когда было предложение в раннем возрасте, то мне было интересно, почему другая страна хочет, чтобы я за них выступала. Мне родители четко объяснили, что я родилась в Украине, и это моя страна, и когда я буду выступать под флагом Украины, пойму, что это твоя страна, ты в ней родился, и ты все это чувствуешь. А когда поменял гражданство и ты стоишь на пъедестале и играет гимн другой страны... это странно. Это про деньги. Ты думаешь, что родился в Украине и должен играть другой гимн».
Напомним, ранее Свитолина рассказала о своих инвестициях.
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