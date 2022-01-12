Свитолина рассказала, какие четыре государства предлагали ей сменить гражданство

Элина Свитолина / Фото: j48tennis

Украинская теннисистка Элина Свитолина в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказала о предложениях сменить гражданство.



Я не хотела. Когда было предложение в раннем возрасте, то мне было интересно, почему другая страна хочет, чтобы я за них выступала. Мне родители четко объяснили, что я родилась в Украине, и это моя страна, и когда я буду выступать под флагом Украины, пойму, что это твоя страна, ты в ней родился, и ты все это чувствуешь. А когда поменял гражданство и ты стоишь на пъедестале и играет гимн другой страны... это странно. Это про деньги. Ты думаешь, что родился в Украине и должен играть другой гимн».