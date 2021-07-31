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Свитолина рассказала, кому посвятила медаль на ОИ-2020

Украинка победила в бронзовом финале
Olympics Токио-2020
18:52
Свитолина рассказала, кому посвятила медаль на ОИ-2020 Тема дня
Элина Свитолина / фото - Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала волевую победу в бронзовом финале Олимпийских игр в Токио.

Теннисистка в своем Instagram отреагировала на награду. 26-летняя Элина стала первой теннисисткой в истории независимой Украины, которой удалось выиграть медаль на Олимпиаде. Победу Свитолина посвятила стране.

«Сложно передать эти эмоции !!! Украина – для тебя»

Свитолину ранее поздравил Президент Украины Владимир Зеленский.

Антон Кривенко
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