«Невероятное достижение!» Стаховский поздравил Свитолину с медалью на ОИ-2020
Свитолина рассказала, кому посвятила медаль на ОИ-2020
Украинка победила в бронзовом финале
18:52
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Элина Свитолина / фото - Getty Images
Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала волевую победу в бронзовом финале Олимпийских игр в Токио.
Теннисистка в своем Instagram отреагировала на награду. 26-летняя Элина стала первой теннисисткой в истории независимой Украины, которой удалось выиграть медаль на Олимпиаде. Победу Свитолина посвятила стране.
«Сложно передать эти эмоции !!! Украина – для тебя»
Свитолину ранее поздравил Президент Украины Владимир Зеленский.
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