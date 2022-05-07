Світоліна: «У росії спорт – важлива складова, засіб пропаганди»

Українка зізналася, що не знає, як ділити корт з гравцями з країни-агресора

Еліна Світоліна намагається докричатися до WTA і ATP / Фото - j48tennis.net

Перша ракетка України Еліна Світоліна пояснила Tennis World USA, чому виступає за відсторонення російських і білоруських спортсменів від турнірів WTA і ATP:

«На початку війну, коли я усвідомила, що відбувається у моїй країні, мені було складно думати про те, щоб ділити корт з російськими гравцями. Було забагато зв’язків, у Росії спорт – важлива складова, засіб пропаганди. Тому я мусила щось робити, не могла виходити на корт, не зробивши нічого для своєї країни. Бачачи, як солдати та мирні жителі захищають Україну, – це спонукало мене до такої заяви (стосовно відсторонення російських та білоруських спортсменів – прим.). Ми розмовляємо з WTA, ATP та ITF, щоб вони робили більше з їхнього боку. Як це було з Wimbledon, ми, українці, підтримуємо їхнє рішення».

Відзначимо, що WTA і ATP відібрали у росії і білорусі свої турніри, а тенісисти з цих країн наразі виступають без прапора. Однак продовжують відмовчуватися з приводу війни з Україною.

Нагадаємо, ITF призупинила членство Федерацій тенісу росії і білорусі.