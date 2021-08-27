Свитолина уничтожила соперницу в четвертьфинале турнира в Чикаго

Украинка отдала Младенович всего 1 гейм

Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net

Первая ракетка Элина Свитолина деклассировала Кристину Младенович (WTA, 57) в четвертьфинале турнира серии WTA250 в Чикаго, США 6:1, 6:0.



Украинка за час на корте выполнила 4 эйса, реализовала 5 брейк-поинтов из 8-и и дважды ошиблась при подаче. Француженка допустила 2 «двойных». Элина впервые выиграла и Кристины – счет 1:2 по личным встречам.

В полуфинале чикагского турнира Свитолина сыграет с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.

Напомним, что ни одной украинке не удалось преодолеть квалификацию US Open.