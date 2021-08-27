Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Свитолина уничтожила соперницу в четвертьфинале турнира в Чикаго

Украинка отдала Младенович всего 1 гейм
Теннис WTA
07:46
Свитолина уничтожила соперницу в четвертьфинале турнира в Чикаго
Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net

Первая ракетка Элина Свитолина деклассировала Кристину Младенович (WTA, 57) в четвертьфинале турнира серии WTA250 в Чикаго, США 6:1, 6:0.

Украинка за час на корте выполнила 4 эйса, реализовала 5 брейк-поинтов из 8-и и дважды ошиблась при подаче. Француженка допустила 2 «двойных». Элина впервые выиграла и Кристины – счет 1:2 по личным встречам.

В полуфинале чикагского турнира Свитолина сыграет с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.

Напомним, что ни одной украинке не удалось преодолеть квалификацию US Open.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Элина Свитолина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Свитолина призналась, как выход замуж за Монфиса повлиял на ее выступление на Олимпиаде
Свитолина призналась, как выход замуж за Монфиса повлиял на ее выступление на Олимпиаде
Olympics Токио-2020
26 августа 14:45
Опубликована новая шикарная фотосессия Свитолиной
Опубликована новая шикарная фотосессия Свитолиной
Теннис WTA
26 августа 11:06
Видеообзор матча Свитолина – Ферро
Видеообзор матча Свитолина – Ферро
Теннис WTA
26 августа 08:08
Свитолина: «В Чикаго трудные погодные условия»
Свитолина: «В Чикаго трудные погодные условия»
Теннис WTA
26 августа 07:58
Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Чикаго
Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Чикаго
Теннис WTA
25 августа 21:42
Известно, когда Свитолина и Феро доиграют матч
Известно, когда Свитолина и Феро доиграют матч
Теннис WTA
25 августа 16:08

Новости: Теннис

Сестры Киченок сыграют друг против друга за титул в США
Сестры Киченок сыграют друг против друга за титул в США
WTA
09:44
Свитолина уничтожила соперницу в четвертьфинале турнира в Чикаго
Свитолина уничтожила соперницу в четвертьфинале турнира в Чикаго
WTA
07:46
Надежда Киченок выиграла в растянувшемся на два дня матче и вышла в полуфинал турнира в США
Надежда Киченок выиграла в растянувшемся на два дня матче и вышла в полуфинал турнира в США
WTA
26 августа 23:00
Цуренко уступила в трехчасовом матче в полуфинале квалификации US Open
Цуренко уступила в трехчасовом матче в полуфинале квалификации US Open
Grand Slam
26 августа 21:31
Последний украинец вылетел из квалификации US Open
Последний украинец вылетел из квалификации US Open
Grand Slam
26 августа 21:06
Людмила Киченок вышла в финал турнира в Чикаго
Людмила Киченок вышла в финал турнира в Чикаго
WTA
26 августа 19:28
Свитолина призналась, как выход замуж за Монфиса повлиял на ее выступление на Олимпиаде
Свитолина призналась, как выход замуж за Монфиса повлиял на ее выступление на Олимпиаде
Токио-2020
26 августа 14:45
Федерер и Надаль, возможно, больше не сыграют в Туре. Вспоминаем время, когда они были на пике
Федерер и Надаль, возможно, больше не сыграют в Туре. Вспоминаем время, когда они были на пике
ATP
26 августа 14:21
Опубликована новая шикарная фотосессия Свитолиной
Опубликована новая шикарная фотосессия Свитолиной
WTA
26 августа 11:06
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
4
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Известный тренер рассказал, в какой момент Джошуа нокаутирует Усика
Известный тренер рассказал, в какой момент Джошуа нокаутирует Усика
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 17:59
8
Выглядит страшно. Боксер забился в угол ринга – и соперник безжалостно его там нокаутировал
Выглядит страшно. Боксер забился в угол ринга – и соперник безжалостно его там нокаутировал
Бокс Профессиональный бокс
20 августа 14:47
Все новости