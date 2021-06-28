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Свитолина: «Уже полностью вакцинирована, но в плане послабления ограничений это ничего не меняет»

Украинская теннисистка - о протоколах безопасности по COVID-19 на Wimbledon
Теннис WTA
15:40
Свитолина: «Уже полностью вакцинирована, но в плане послабления ограничений это ничего не меняет»
Элина Свитолина / фото - Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о протоколах безопасности по коронавирусу на Wimbledon. 

«Я уже полностью вакцинирована, но в плане послабления ограничений это ничего не меняет. Единственное, что если вдруг кто-то из моей команды заболеет, то мне не нужно будет сниматься с турнира. Это большой плюс.

В некоторых странах, если ты полностью вакцинирован, не нужно быть на карантине. Здесь мы все живем в пузыре. В отеле все достаточно неплохо организовано, у нас очень большой номер, огромная терраса.

Добираться до клуба, конечно, далековато, дорога может занимать и целый час, но мы все в одинаковых условиях. Я рада, что нахожусь здесь, и что есть возможность в этом году играть на Wimbledon».

Элина Свитолина рассказал о планах на Олимпийские Игры.

Источник: БТУ Рене Тер Велде
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Теги

Элина Свитолина Wimbledon коронавирус

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