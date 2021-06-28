Свитолина: «Очень хочу хорошо выступить на Олимпиаде»
Свитолина: «Уже полностью вакцинирована, но в плане послабления ограничений это ничего не меняет»
Украинская теннисистка - о протоколах безопасности по COVID-19 на Wimbledon
Элина Свитолина / фото - Getty Images
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о протоколах безопасности по коронавирусу на Wimbledon.
«Я уже полностью вакцинирована, но в плане послабления ограничений это ничего не меняет. Единственное, что если вдруг кто-то из моей команды заболеет, то мне не нужно будет сниматься с турнира. Это большой плюс.
В некоторых странах, если ты полностью вакцинирован, не нужно быть на карантине. Здесь мы все живем в пузыре. В отеле все достаточно неплохо организовано, у нас очень большой номер, огромная терраса.
Добираться до клуба, конечно, далековато, дорога может занимать и целый час, но мы все в одинаковых условиях. Я рада, что нахожусь здесь, и что есть возможность в этом году играть на Wimbledon».
Элина Свитолина рассказал о планах на Олимпийские Игры.
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