Свитолина: «Уже полностью вакцинирована, но в плане послабления ограничений это ничего не меняет»

Элина Свитолина / фото - Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о протоколах безопасности по коронавирусу на Wimbledon.

В некоторых странах, если ты полностью вакцинирован, не нужно быть на карантине. Здесь мы все живем в пузыре. В отеле все достаточно неплохо организовано, у нас очень большой номер, огромная терраса.

Добираться до клуба, конечно, далековато, дорога может занимать и целый час, но мы все в одинаковых условиях. Я рада, что нахожусь здесь, и что есть возможность в этом году играть на Wimbledon».