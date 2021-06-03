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Свитолина: «В концовке я смогла показать хороший уровень, действовала активнее и диктовала игру»

Шестая ракетка мира – о победе во втором раунде Roland Garros

Теннис Grand Slam
16:16
Свитолина: «В концовке я смогла показать хороший уровень, действовала активнее и диктовала игру»
Элина Свитолина / Фото - WTA
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы над американкой Энн Ли (6:0, 6:4) и выхода в третий раунд Roland Garros.

«В сегодняшнем поединке я отлично стартовала. Во второй партии у меня были трудности, так что я рада, что смогла закончить матч в двух сетах. Я на это надеялась. Я бы не сказала, что во втором сете был спад с моей стороны. Ли стала гораздо мощнее играть, где-то в линию попала, где-то сделала виннер со второго мяча. Она стала действовать более агрессивно и провела три отличных гейма. При счете 1-4 я боролась и старалась заработать себе шансы, чтобы вернуться в игру. С моей стороны не было невынужденных ошибок, это соперница стала больше рисковать. Надо было это выдержать и постараться потом переломить ход игры, что мне и удалось сделать. В концовке я смогла показать хороший уровень, действовала активнее и диктовала игру».


В третьем руанда турнира во Франции Свитолина сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой, которая уверенно переиграла россиянку Екатерину Александрову.

Источник: btu.org.ua Владимир Кириченко
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Элина Свитолина Roland Garros

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