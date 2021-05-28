Калинина и Завацкая сыграют с опытными соперницами на старте Roland Garros
Свитолина вакцинировалась накануне Roland Garros
Украинка рассказала о подготовке к грунтовому турниру
22:35
Элина Свитолина / фото - БТУ
Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала подготовку к грядущему Roland Garros. Теннисистка рассказала, что вакцинировалась от коронавируса и немного искала информацию о первой сопернице в интернете.
О подготовке к Roland Garros
«Некоторое время я была в Монако. Также я вакцинировалась и мне нужно было небольшое время, чтобы отдохнуть, и быть готовой к тренировочному процессу. Я раньше приехала в Париж, подготовка прошла достаточно неплохо, я довольно много времени провела на кортах Roland Garros и чувствую, что у меня была хорошая подготовка».
О матче первого круга против Осеан Бабель
«Я вообще не знала, кто она. Я посмотрела немножко в Интернете, в Youtube, там буквально минимум информации было о ней. Я фокусируюсь на своей подготовке, для меня неважно, кто стоит на другой стороне корта. Конечно, у меня будет план на игру, но я должна выходить и быть готовой ко всему, решать все ситуации по ходу. Это Большой Шлем, с первого круга нужно быть готовым на все 100%».
О протоколе безопасности на турнире
«В этом году условия ничем не отличаются от прошлогодних. Можно на один час выходить из отеля, чего не было в прошлом году. Мы живем в том же отеле, также проводим время на корте. В этом году все воспринимаешь как норму и эти условия переносятся легче, вообще уже о них не думаешь».
26-летняя Элина ранее потренировалась с одной из лучших теннисисток Германии.
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