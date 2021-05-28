Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Свитолина вакцинировалась накануне Roland Garros

Украинка рассказала о подготовке к грунтовому турниру
Теннис Grand Slam
22:35
Свитолина вакцинировалась накануне Roland Garros
Элина Свитолина / фото - БТУ

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала подготовку к грядущему Roland Garros. Теннисистка рассказала, что вакцинировалась от коронавируса и немного искала информацию о первой сопернице в интернете.

О подготовке к Roland Garros

«Некоторое время я была в Монако. Также я вакцинировалась и мне нужно было небольшое время, чтобы отдохнуть, и быть готовой к тренировочному процессу. Я раньше приехала в Париж, подготовка прошла достаточно неплохо, я довольно много времени провела на кортах Roland Garros и чувствую, что у меня была хорошая подготовка».

О матче первого круга против Осеан Бабель

«Я вообще не знала, кто она. Я посмотрела немножко в Интернете, в Youtube, там буквально минимум информации было о ней. Я фокусируюсь на своей подготовке, для меня неважно, кто стоит на другой стороне корта. Конечно, у меня будет план на игру, но я должна выходить и быть готовой ко всему, решать все ситуации по ходу. Это Большой Шлем, с первого круга нужно быть готовым на все 100%».

О протоколе безопасности на турнире

«В этом году условия ничем не отличаются от прошлогодних. Можно на один час выходить из отеля, чего не было в прошлом году. Мы живем в том же отеле, также проводим время на корте. В этом году все воспринимаешь как норму и эти условия переносятся легче, вообще уже о них не думаешь». 

26-летняя Элина ранее потренировалась с одной из лучших теннисисток Германии.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Элина Свитолина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Свитолина провела тренировку накануне Roland Garros в майке с номером известного баскетболиста
Свитолина провела тренировку накануне Roland Garros в майке с номером известного баскетболиста
Теннис Grand Slam
19:31
Свитолина и Костюк узнали первых соперниц в основной сетке Roland Garros
Свитолина и Костюк узнали первых соперниц в основной сетке Roland Garros
Теннис Grand Slam
27 мая 18:00
Свитолина с Кербер провели совместную тренировку на Roland Garros
Свитолина с Кербер провели совместную тренировку на Roland Garros
Теннис Grand Slam
27 мая 17:02
Свитолина осталась 6-й в обновленном рейтинге WTA. Барти – вне досягаемости
Свитолина осталась 6-й в обновленном рейтинге WTA. Барти – вне досягаемости
Теннис WTA
24 мая 09:40
Федерер едва не лишил Свитолину и Монфиса детей
Федерер едва не лишил Свитолину и Монфиса детей
Теннис ATP
22 мая 21:16
Красивый праздник. Украинские спортсмены встретили День вышиванки
Тема дня
Красивый праздник. Украинские спортсмены встретили День вышиванки
Другие
20 мая 18:44

Новости: Теннис

Сергей Стаховский: «Рискую остаться без практики перед Wimbledon»
Эксклюзив Сергей Стаховский: «Рискую остаться без практики перед Wimbledon»
Grand Slam
22:53
Свитолина вакцинировалась накануне Roland Garros
Свитолина вакцинировалась накануне Roland Garros
Grand Slam
22:35
Калинина и Завацкая сыграют с опытными соперницами на старте Roland Garros
Калинина и Завацкая сыграют с опытными соперницами на старте Roland Garros
Grand Slam
20:38
Катарина Завацкая: «Ни о какой боли речь не идет – я еще на адреналине»
Эксклюзив Катарина Завацкая: «Ни о какой боли речь не идет – я еще на адреналине»
Grand Slam
19:59
Свитолина провела тренировку накануне Roland Garros в майке с номером известного баскетболиста
Свитолина провела тренировку накануне Roland Garros в майке с номером известного баскетболиста
Grand Slam
19:31
Медведев: «Мне нравятся условия на Roland Garros в этом году, пока все отлично»
Медведев: «Мне нравятся условия на Roland Garros в этом году, пока все отлично»
Grand Slam
19:25
Беккер сравнил шансы Надаля, Джоковича и Федерера на победу на Roland Garros
Беккер сравнил шансы Надаля, Джоковича и Федерера на победу на Roland Garros
Grand Slam
18:16
Завацкая повторила личный рекорд и второй раз кряду пробилась в основу Roland Garros
Завацкая повторила личный рекорд и второй раз кряду пробилась в основу Roland Garros
Grand Slam
17:51
Барти: «Общение с журналистами – часть нашей работы»
Барти: «Общение с журналистами – часть нашей работы»
WTA
16:35
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости