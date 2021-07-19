Свитолина впервые с 2017 года рискует не попасть на Итоговый турнир

В чемпионской гонке WTA украинка занимает только 20-е место

Свитолина с титулом чемпионки Итогового турнира-2018 / Фото: AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина рискует не попасть на Итоговый турнир WTA.

Шестая ракетка мира после половины сезона занимает только 20-е место в чемпионской гонке, уступая восьмой позиции 557 очков.

Таким образом, Свитолина может впервые с 2017 года не попасть на Итоговый, который в 2018 она выиграла, а годом позже уступила в финале.

В свете этого, украинке очень важно удачно провести американскую серию турниров, которая начнется в Монреале.