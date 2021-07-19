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Свитолина впервые с 2017 года рискует не попасть на Итоговый турнир
В чемпионской гонке WTA украинка занимает только 20-е место
Свитолина с титулом чемпионки Итогового турнира-2018 / Фото: AFP
Украинская теннисистка Элина Свитолина рискует не попасть на Итоговый турнир WTA.
Шестая ракетка мира после половины сезона занимает только 20-е место в чемпионской гонке, уступая восьмой позиции 557 очков.
Таким образом, Свитолина может впервые с 2017 года не попасть на Итоговый, который в 2018 она выиграла, а годом позже уступила в финале.
В свете этого, украинке очень важно удачно провести американскую серию турниров, которая начнется в Монреале.
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