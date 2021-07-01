Свитолина впервые за три года проиграла так рано на турнирах серии Grand Slam

Линетт же повторила свой лучший результат в карьере





Элина Свитолина / Фото: j48tennis

Украинка Элина Свитолина (WTA 5), проиграв полячке Магде Линетт (WTA 44) во втором круге Wimbledon, впервые с 2018 года вылетела настолько рано на турнирах серии Grand Slam.



В 2018 году Свитолина уступила в первом круге Wimbledon.

Линетт во торой раз в сезоне и в карьере обыграла соперницу из топ-10. На Roland Garros она выиграла у Эшли Барти. Австралийка снялась из-за травмы, уступая 1:6, 2:2.

Также, выйдя в третий круг, Линетт повторила свой лучший результат на Wimbledon. В 2019-м году она также вышла в третий круг.