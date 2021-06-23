«Получилась очень тяжелая борьба. Было много cпорных мячей». Свитолина – о победе над Бадосой
Свитолина вылетела из турнира в Истборне вслед за Монфисом
Украинка уступила в двух сетах менее рейтинговой сопернице
Элина Свитолина / Фото: j48tennis
Во втором круге в британском Истборне украинка Элина Свитолина (WTA 5) проиграла казахстанке Елене Рыбакиной (WTA 21) со счетом 4:6, 6:7.
Матч продлился 100 минут, в течение которых Свитолина сделала четыре эйса против семи у соперницы. При этом, украинка сделала три двойные ошибки, тогда как у Рыбакиной одна.
Также Свитолина реализовала два из девяти брейк-пойнтов, против трех из пяти у Рыбакиной.
Напомним, ранее во втором круге турнира в Истборне ракетку зачехлил жених Свитолиной Гаэль Монфис.
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