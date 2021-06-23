Свитолина вылетела из турнира в Истборне вслед за Монфисом

Украинка уступила в двух сетах менее рейтинговой сопернице





Элина Свитолина / Фото: j48tennis

Во втором круге в британском Истборне украинка Элина Свитолина (WTA 5) проиграла казахстанке Елене Рыбакиной (WTA 21) со счетом 4:6, 6:7.



Матч продлился 100 минут, в течение которых Свитолина сделала четыре эйса против семи у соперницы. При этом, украинка сделала три двойные ошибки, тогда как у Рыбакиной одна.

Также Свитолина реализовала два из девяти брейк-пойнтов, против трех из пяти у Рыбакиной.

Напомним, ранее во втором круге турнира в Истборне ракетку зачехлил жених Свитолиной Гаэль Монфис.