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Свитолина вылетела из турнира в Истборне вслед за Монфисом

Украинка уступила в двух сетах менее рейтинговой сопернице

Теннис WTA
17:33
Свитолина вылетела из турнира в Истборне вслед за Монфисом
Элина Свитолина / Фото: j48tennis

Во втором круге в британском Истборне украинка Элина Свитолина (WTA 5) проиграла казахстанке Елене Рыбакиной (WTA 21) со счетом 4:6, 6:7.

Матч продлился 100 минут, в течение которых Свитолина сделала четыре эйса против семи у соперницы. При этом, украинка сделала три двойные ошибки, тогда как у Рыбакиной одна.

Также Свитолина реализовала два из девяти брейк-пойнтов, против трех из пяти у Рыбакиной.

Напомним, ранее во втором круге турнира в Истборне ракетку зачехлил жених Свитолиной Гаэль Монфис.

Карен Агабекян
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