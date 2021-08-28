Свитолина вышла в финал турнира в США

Первая ракетка Украины в трех сетах обыграла Петерсон

Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла у Ребекки Петерсон (WTA,59) на пути в финал турнира серии WTA250 в Чикаго, США, 6:1, 6:7 (4), 6:3.



Украинка за два с половиной часа на корте выполнила 7 эйсов и реализовала 6 из 14-и брейк-поинтов, допустив одну двойную ошибку на подаче. Представительница Швеции 5 раз подала навылет, 1 раз выиграла гейм на чужой подаче и совершила 6 «двойных». Это была первая встреча теннисисток на корте.

Это точно был очень тяжелый матч, очень трудные условия были. Я очень довольна, что завершила игру в свою пользу. Это всегда невероятные чувства, когда побеждаешь в такой борьбе. Думаю, что мой бойцовский дух помог мне пройти дальше.

Непросто проигрывать сет, проигрывать его на тай-брейке, когда я была так близка к завершению матча. Перед решающей партией я постаралась перезагрузиться, использовать эту 10-минутную паузу, чтобы немного помедитировать и заново собраться, – сказала Свитолина после матча.

За главный трофей Свитолиной предстоит сыграть против француженки Ализе Корне (WTA, 68).

Напомним, что Марта Костюк не сумела преодолеть рубеж четвертьфинала соревнований в Чикаго.