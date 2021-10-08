Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе Свитолина сыграет против 52-й ракетки мира
Свитолина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
В своем стартовом матче украинка выбила Терезу Мартинцову
Элина Свитолина / фото - Getty Images
7-я ракетка мира украинка Элина Свитолина пробилась в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. В своем стартовом матче Элина выбила 52-ю ракетку мира Терезу Мартинцову. Поединок закончился со счетом 6:2, 7:5.
Теннисистки провели на корте 1 час и 9 минут. За это время Элина сделала один эйс, реализовала пять брейкпоинтов из двенадцати, и выиграла четыре гейма подряд, допустив четыре двойные ошибки. Ее соперница трижды подала навылет, спасла семь брейкпоинтов, и забрала два гейма на приеме, совершив три двойных.
В следующем круге Свитолиной будет противостоять румынка Сорана Кырстя.
Напомним, Ястремская также стартовала с победы на турнире в Индиан-Уэллсе.
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