Свитолина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

В своем стартовом матче украинка выбила Терезу Мартинцову

Элина Свитолина / фото - Getty Images

7-я ракетка мира украинка Элина Свитолина пробилась в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. В своем стартовом матче Элина выбила 52-ю ракетку мира Терезу Мартинцову. Поединок закончился со счетом 6:2, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час и 9 минут. За это время Элина сделала один эйс, реализовала пять брейкпоинтов из двенадцати, и выиграла четыре гейма подряд, допустив четыре двойные ошибки. Ее соперница трижды подала навылет, спасла семь брейкпоинтов, и забрала два гейма на приеме, совершив три двойных.

В следующем круге Свитолиной будет противостоять румынка Сорана Кырстя.

Напомним, Ястремская также стартовала с победы на турнире в Индиан-Уэллсе.