Свитолина взяла только четыре гейма и проиграла Вондрушовой в полуфинале ОИ-2020

Украинская теннисистка поборется за бронзовую медаль

Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла представительнице Чехии Маркете Вондрушовой в полуфинале олимпийского теннисного турнира Токио-2020 – 3:6, 1:6.

На старте первой партии теннисистки обменялись брейками, после чего Свитолина единственный раз в матче вышла вперед – 2:1. Затем на корте «царствовала» Вондрушова, которая не проигрывала геймы на своей подаче и периодически делала брейки. Как итог – разгромное поражения украинки, без малейших шансов на положительных исход.

Теннисистки провели на корте 1 час и 5 минут. За это время Свитолина выполнила 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-поинт из 1. Ее соперница эйсов не подавала, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также выиграла 5 геймов на приеме.

Таким образом, Свитолины сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в матче за бронзу. В случае победы, это будет первая олимпийская медаль в истории украинского тенниса. Пока же Свитолина повторила достижение сестер Бондаренко, которые в 2008 году в паре уступили в полуфинале, однако затем еще и проиграли матч за третье место.

Тем не менее, в Токио Свитолина уже превзошла свой результат Рио-2016, когда у нее был четвертьфинал. Следуя этой тенденции, в Париже-2024 ждем финал от Элины.

Фото: Getty Images

Полный ход матча Свитолина – Вондроушова смотрите здесь.