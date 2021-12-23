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Свитолина: «Я в большом предвкушении от начала следующего сезона вместе с моей новой командой»

Лучшая теннисистка Украины – о новом этапе карьеры


Теннис WTA
12:20
Свитолина: «Я в большом предвкушении от начала следующего сезона вместе с моей новой командой»
Элина Свитолина / Фото - БТУ
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №15) поделилась ожиданиями от сотрудничества со своей новой командой в сезоне-2022. Цитирует Свитолину Top Five.

«Я в большом предвкушении от начала следующего сезона вместе с моей новой командой. Тот опыт, который имеет каждый из них, принесет пользу моей игре. Я чувствую, что это правильные люди для сотрудничества на этом этапе моей карьеры».


Напомним, тренером Свитолиной стал 36-летний латвийский специалист Андис Юска, который ранее работал с Еленой Остапенко и Амандой Анисимовой.

Накануне Свитолина вошла в топ-10 лучших атлетов Украины в 2021 году.
Владимир Кириченко
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