Свитолина, Костюк и Калинина сохранили свои позиции в рейтинге WTA
Свитолина: «Я в большом предвкушении от начала следующего сезона вместе с моей новой командой»
Лучшая теннисистка Украины – о новом этапе карьеры
Элина Свитолина / Фото - БТУПервая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №15) поделилась ожиданиями от сотрудничества со своей новой командой в сезоне-2022. Цитирует Свитолину Top Five.
«Я в большом предвкушении от начала следующего сезона вместе с моей новой командой. Тот опыт, который имеет каждый из них, принесет пользу моей игре. Я чувствую, что это правильные люди для сотрудничества на этом этапе моей карьеры».
Напомним, тренером Свитолиной стал 36-летний латвийский специалист Андис Юска, который ранее работал с Еленой Остапенко и Амандой Анисимовой.
Накануне Свитолина вошла в топ-10 лучших атлетов Украины в 2021 году.
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