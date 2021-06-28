Теннисисты неловко улыбаются, на трибунах смеется герцог – во время финала Wimbledon на корт выбежала голая девушка

Как ни крути, исторический момент

История

Мелисса Джонсон / Фото - pressball.by

Хоть он и слабо связан со спортом, но это один из самых памятных моментов в истории Wimbledon. Финал 1996 года наверняка часто всплывает в памяти теннисных болельщиков.

И связано это отнюдь не с тем, что лишь второй раз после Артура Эша в финал травяного Grand Slam удалось выйти афроамериканцу – Маливаю Вашингтону. И даже не тем, что по итогам турнира Нидерланды получили своего первого в истории победителя «Большого шлема» – Рихарда Крайчека.

Нет, все помнят тот финал из-за Мелиссы Джонсон. И хоть это имя многим ни о чем и не говорит, но стоит только увидеть фото – все сразу становится на свои места:

Поговаривают, что в те годы Wimbledon был не самым увлекательным турниром. Дело было в траве – уж больно мягкой она была. Из-за этого мячи не хотели нормально отскакивать и, в итоге, матчи получались быстрыми, упрощенными и непредсказуемыми.

Тот турнир в Лондоне вышел как раз таким – непредсказуемым. Андре Агасси переживал не лучшее время в карьере и уступил квалифаеру Дугу Флэчу. Ну да ладно. А вот поражение Пита Сампраса – это была огромнейшая сенсация.

Американец выиграл три предыдущие розыгрыша Wimbledon. Три года кряду финишировал в статусе первой ракетки мира. Но в четвертьфинале уступил Рихарду Крайчеку. Ранее для нидерландца главным достижением на турнире был четвертый круг в 1993 году. На этот раз он добрался до финала.

Его соперником стал американец Маливай Вашингтон. До этого и он дальше четвертого круга на турнирах Grand Slam не пробивался.

Пара финалистов – сенсационная. Без преувеличения. Но, опять же, запомнили тот матч не из-за их фамилий.

Напряженная обстановка. Теннисисты вышли на корт, поздоровались и готовились к фотографии. Для обоих это уникальный момент. Тогда они еще не могли знать точно, но, наверное, чувствовали – это единственный шанс в их карьере взять трофей «Большого шлема». Больше такой возможности не будет.

Предельное напряжение и концентрация. Вашингтон и Крайчек настраиваются на один из главных матчей в их жизни. И здесь…

На корт выбегает девушка. На Wimbledon можно играть только в одежде белого цвета. Она решила придерживаться правил – выбежала на корт в белом. Передничке. И все. На ней был только маленький передничек – и больше ничего.

Теннисисты улыбнулись. И если Вашингтон выглядел растерянным, то Крайчек провел убегающую девушку взглядом. Вскоре ее поймали стюарды – финал она провела в отделении полиции в Скотленд-Ярде.

Трибуны заливались смехом. Не сдерживались даже герцог и герцогиня Кентские. А, который комментировал матч по телевидению, требовал показать повторы со всех доступных камер.

Может звучать странно, но этот момент стал решающим в матче. Крайчек признался – сильно нервничал перед игрой, едва ли не задыхался от переживания. Такой старт встречи расслабил его. Ну а Вашингтон говорил совершенно противоположное:

«Я увидел, как у нее все прыгает, а потом она мне улыбнулась. На ней не было ничего, кроме передника, а потом она и его задрала – и продолжила мне улыбаться. Я засмущался и три сета спустя пропал».

Крайчик победил – 6:3, 6:4, 6:3.

Но, опять же, после встречи никого не отпускала история той таинственной блондинки. Всеанглийский клуб выпустил заявление:

«У нас никогда не было стрикеров на Центральном корте, так что, наверное, это было неизбежно. Хотя мы не одобряем эту практику, она хотя бы предоставила развлечение для наших верных и терпеливых болельщиков, которым в этом году пришлось непросто из-за плохой погоды».

Стрикеры – это юноши или девушки, появляющиеся в общественных местах (на непродолжительное время, обычно бегом) в нагом виде в качестве протеста против «условностей» общества.

Если руководствоваться этим определением, то никаким стрикером Мелисса Джонсон не была. Да, выбежала. Да, голышом. Да, в общественном месте. Но это был никакой не протест. Мотивация поступка более будничная:

«Я непослушная девчонка, нарушающая запреты».

Мелиссе на тот момент было 23 года. Она на время турнира устроилась официанткой в один из уимблдонских ресторанов:

«Лицо у моих работодателей было напыщенное. Они немедленно потребовали свой передничек назад. Наверное, это значило, что меня уволили».

После забега девушку задержали, но вскоре полицейские отпустили ее без предъявления обвинений. А поэтому проблем в общении с журналистами не возникло. Вопросов ведь накопилось достаточно:

«Я просто сказала у себя на работе: «Я сделаю это, я разденусь». Это была моя идея, но, конечно, остальные меня подбадривали. Просто захотелось посмеяться. Я шалунья, и во мне точно есть что-то дикое. Я знала, что так никто раньше не делал – но кто-то же должен стать первым? Когда играли вышли на корт, то я поняла: «Либо сейчас, либо никогда». И я просто сделала это. Стыдно мне не было».

Кстати, если вам интересно как отреагировали родители девушки, то на это тоже есть ответ:

«Изначально я думала выбежать в платье, но потом решила сделать это только в передничке. Надеюсь, я сделала чей-то день лучше, радостнее. Совершенно ни о чем не жалею. Я наслаждалась каждым моментом своего забега. Папа, когда увидел этот момент в новостях, выронил из рук тарелку с бутербродами. А мама просто сказала: «Молодец, доченька».

Если вы удивлены реакцией мамы, то не стоит. Она в свое время тоже занималась чем-то подобным.

Позже, в конце 90-х, Мелисса еще раз пробежалась голой по полю. На этот раз по футбольному. Болельщики «Ноттингем Форест» были довольны.

Ну а на Wimbledon после Джонсон в качестве стрикеров себя проявляли только мужчины.

Сегодня стартует Wimbledon-2021. Необязательно запомниться чем-то подобным. Можно просто подарить нам зрелище. Много зрелища.