Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Теннисисты неловко улыбаются, на трибунах смеется герцог – во время финала Wimbledon на корт выбежала голая девушка

Как ни крути, исторический момент
Теннис Grand Slam
13:27
Теннисисты неловко улыбаются, на трибунах смеется герцог – во время финала Wimbledon на корт выбежала голая девушка История
Мелисса Джонсон / Фото - pressball.by

Хоть он и слабо связан со спортом, но это один из самых памятных моментов в истории Wimbledon. Финал 1996 года наверняка часто всплывает в памяти теннисных болельщиков.

И связано это отнюдь не с тем, что лишь второй раз после Артура Эша в финал травяного Grand Slam удалось выйти афроамериканцу – Маливаю Вашингтону. И даже не тем, что по итогам турнира Нидерланды получили своего первого в истории победителя «Большого шлема» – Рихарда Крайчека.

Нет, все помнят тот финал из-за Мелиссы Джонсон. И хоть это имя многим ни о чем и не говорит, но стоит только увидеть фото – все сразу становится на свои места:

Поговаривают, что в те годы Wimbledon был не самым увлекательным турниром. Дело было в траве – уж больно мягкой она была. Из-за этого мячи не хотели нормально отскакивать и, в итоге, матчи получались быстрыми, упрощенными и непредсказуемыми.

Тот турнир в Лондоне вышел как раз таким – непредсказуемым. Андре Агасси переживал не лучшее время в карьере и уступил квалифаеру Дугу Флэчу. Ну да ладно. А вот поражение Пита Сампраса – это была огромнейшая сенсация.

Американец выиграл три предыдущие розыгрыша Wimbledon. Три года кряду финишировал в статусе первой ракетки мира. Но в четвертьфинале уступил Рихарду Крайчеку. Ранее для нидерландца главным достижением на турнире был четвертый круг в 1993 году. На этот раз он добрался до финала.

Его соперником стал американец Маливай Вашингтон. До этого и он дальше четвертого круга на турнирах Grand Slam не пробивался.

Пара финалистов – сенсационная. Без преувеличения. Но, опять же, запомнили тот матч не из-за их фамилий.

Напряженная обстановка. Теннисисты вышли на корт, поздоровались и готовились к фотографии. Для обоих это уникальный момент. Тогда они еще не могли знать точно, но, наверное, чувствовали – это единственный шанс в их карьере взять трофей «Большого шлема». Больше такой возможности не будет.

Предельное напряжение и концентрация. Вашингтон и Крайчек настраиваются на один из главных матчей в их жизни. И здесь…

На корт выбегает девушка. На Wimbledon можно играть только в одежде белого цвета. Она решила придерживаться правил – выбежала на корт в белом. Передничке. И все. На ней был только маленький передничек – и больше ничего.

Теннисисты улыбнулись. И если Вашингтон выглядел растерянным, то Крайчек провел убегающую девушку взглядом. Вскоре ее поймали стюарды – финал она провела в отделении полиции в Скотленд-Ярде.

Трибуны заливались смехом. Не сдерживались даже герцог и герцогиня Кентские. А Джон Макинрой, который комментировал матч по телевидению, требовал показать повторы со всех доступных камер.

Может звучать странно, но этот момент стал решающим в матче. Крайчек признался – сильно нервничал перед игрой, едва ли не задыхался от переживания. Такой старт встречи расслабил его. Ну а Вашингтон говорил совершенно противоположное:

«Я увидел, как у нее все прыгает, а потом она мне улыбнулась. На ней не было ничего, кроме передника, а потом она и его задрала – и продолжила мне улыбаться. Я засмущался и три сета спустя пропал».

Крайчик победил – 6:3, 6:4, 6:3.

Но, опять же, после встречи никого не отпускала история той таинственной блондинки. Всеанглийский клуб выпустил заявление:

«У нас никогда не было стрикеров на Центральном корте, так что, наверное, это было неизбежно. Хотя мы не одобряем эту практику, она хотя бы предоставила развлечение для наших верных и терпеливых болельщиков, которым в этом году пришлось непросто из-за плохой погоды».

Стрикеры – это юноши или девушки, появляющиеся в общественных местах (на непродолжительное время, обычно бегом) в нагом виде в качестве протеста против «условностей» общества.

Если руководствоваться этим определением, то никаким стрикером Мелисса Джонсон не была. Да, выбежала. Да, голышом. Да, в общественном месте. Но это был никакой не протест. Мотивация поступка более будничная:

«Я непослушная девчонка, нарушающая запреты».

Мелиссе на тот момент было 23 года. Она на время турнира устроилась официанткой в один из уимблдонских ресторанов:

«Лицо у моих работодателей было напыщенное. Они немедленно потребовали свой передничек назад. Наверное, это значило, что меня уволили».

После забега девушку задержали, но вскоре полицейские отпустили ее без предъявления обвинений. А поэтому проблем в общении с журналистами не возникло. Вопросов ведь накопилось достаточно:

«Я просто сказала у себя на работе: «Я сделаю это, я разденусь». Это была моя идея, но, конечно, остальные меня подбадривали.

Просто захотелось посмеяться. Я шалунья, и во мне точно есть что-то дикое. Я знала, что так никто раньше не делал – но кто-то же должен стать первым?

Когда играли вышли на корт, то я поняла: «Либо сейчас, либо никогда». И я просто сделала это. Стыдно мне не было».

Кстати, если вам интересно как отреагировали родители девушки, то на это тоже есть ответ:

«Изначально я думала выбежать в платье, но потом решила сделать это только в передничке. Надеюсь, я сделала чей-то день лучше, радостнее. Совершенно ни о чем не жалею. Я наслаждалась каждым моментом своего забега.

Папа, когда увидел этот момент в новостях, выронил из рук тарелку с бутербродами. А мама просто сказала: «Молодец, доченька».

Если вы удивлены реакцией мамы, то не стоит. Она в свое время тоже занималась чем-то подобным.

Позже, в конце 90-х, Мелисса еще раз пробежалась голой по полю. На этот раз по футбольному. Болельщики «Ноттингем Форест» были довольны.

Ну а на Wimbledon после Джонсон в качестве стрикеров себя проявляли только мужчины.

Сегодня стартует Wimbledon-2021. Необязательно запомниться чем-то подобным. Можно просто подарить нам зрелище. Много зрелища.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Wimbledon

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Да здравствует Wimbledon! Сегодня стартует основная сетка главного травяного турнира планеты
Да здравствует Wimbledon! Сегодня стартует основная сетка главного травяного турнира планеты
Теннис Grand Slam
09:58
Сильнейшую теннисистку Великобритании сняли с Wimbledon из-за COVID-19
Сильнейшую теннисистку Великобритании сняли с Wimbledon из-за COVID-19
Теннис Grand Slam
09:11
Вслед за Осакой. Халеп не сыграет на Wimbledon
Вслед за Осакой. Халеп не сыграет на Wimbledon
Теннис Grand Slam
25 июня 12:41
По сценарию Надаля. Тим не сыграет на Wimbledon
По сценарию Надаля. Тим не сыграет на Wimbledon
Теннис ATP
24 июня 20:36
Катерина Бондаренко: «Доминировала два сета. Достаточно для победы»
Эксклюзив Катерина Бондаренко: «Доминировала два сета. Достаточно для победы»
Теннис Grand Slam
24 июня 09:45
Марченко прекращает борьбу в квалификации Wimbledon
Марченко прекращает борьбу в квалификации Wimbledon
Теннис Grand Slam
23 июня 20:27

Новости: Теннис

Теннисисты неловко улыбаются, на трибунах смеется герцог – во время финала Wimbledon на корт выбежала голая девушка
История
Теннисисты неловко улыбаются, на трибунах смеется герцог – во время финала Wimbledon на корт выбежала голая девушка
Grand Slam
13:27
Федерер насмешил Маррея, назвав победителя Евро-2020
Федерер насмешил Маррея, назвав победителя Евро-2020
ATP
11:51
Свитолина: «Очень хочу хорошо выступить на Олимпиаде»
Свитолина: «Очень хочу хорошо выступить на Олимпиаде»
Токио-2020
11:32
Свитолина: «После трех недель на травяном покрытии чувствую себя намного лучше»
Свитолина: «После трех недель на травяном покрытии чувствую себя намного лучше»
Grand Slam
10:43
Стаховский продолжает падение, в топ-10 рейтинга ATP без изменений
Стаховский продолжает падение, в топ-10 рейтинга ATP без изменений
ATP
10:26
Да здравствует Wimbledon! Сегодня стартует основная сетка главного травяного турнира планеты
Да здравствует Wimbledon! Сегодня стартует основная сетка главного травяного турнира планеты
Grand Slam
09:58
Сильнейшую теннисистку Великобритании сняли с Wimbledon из-за COVID-19
Сильнейшую теннисистку Великобритании сняли с Wimbledon из-за COVID-19
Grand Slam
09:11
Свитолина сохранила место в топ-5, Квитова вошла в первую десятку рейтинга WTA
Свитолина сохранила место в топ-5, Квитова вошла в первую десятку рейтинга WTA
WTA
08:39
Стаховский сыграет в одиночном и парном разрядах турнира в Порту
Стаховский сыграет в одиночном и парном разрядах турнира в Порту
ATP
27 июня 21:57
Все новости

Популярные новости

Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
2
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
11
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 10:29
10
Все новости