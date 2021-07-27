Теннисные матчи в Токио будут переносить из-за жары. Об этом просил Джокович

Свитолина провела уже 8 часов под палящим японским солнцем

Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович обратился к организаторам Токио-2020 с просьбой перенести теннисные матчи на более позднее время. Серб пожаловался на сильную жару, которая мешает играть. Слова Новака приводит sportclub.rs.

«Я говорил с ними насчет более позднего начала матчей. Они работают, чтобы, несмотря на логистические сложности, по мере уменьшения количества матчей начинать позже, это устроило бы всех нас. Я видел, что увеличились перерывы между матчами – здорово. Однако я думаю, что проблема решилась бы, только если бы матчи начинались позже. Меня заверили, что над этим работают, посмотрим, что будет дальше».

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Игр-2020, проведя на корте более 8 часов.