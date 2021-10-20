Теперь уже точно. Свитолина потеряла шансы квалифицироваться на Итоговый турнир

Финальные соревнования года пройдут без украинской теннисистки

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Первая ракетка Украины впервые с 2016 года не сыграет на Итоговом турнире WTA.

После сенсационного поражения Марии Осорио Серрано 27-летняя теннисистка потеряла даже математические шансы квалифицироваться в Мексику.

Таким образом, Свитолина не сыграет на Итоговом турнире впервые с 2016 года. Ее лучший результат на финальных соревнованиях года – победа в 2018 году.

Итоговый турнир WTA-2021 пройдет с 10 по 17 ноября в Гвадалахаре, Мексика.