Свитолина приехала не готовой на Тенерифе и проиграла уже в первом раунде
Теперь уже точно. Свитолина потеряла шансы квалифицироваться на Итоговый турнир
Финальные соревнования года пройдут без украинской теннисистки
Фото: Getty Images
Первая ракетка Украины впервые с 2016 года не сыграет на Итоговом турнире WTA.
После сенсационного поражения Марии Осорио Серрано 27-летняя теннисистка потеряла даже математические шансы квалифицироваться в Мексику.
Таким образом, Свитолина не сыграет на Итоговом турнире впервые с 2016 года. Ее лучший результат на финальных соревнованиях года – победа в 2018 году.
Итоговый турнир WTA-2021 пройдет с 10 по 17 ноября в Гвадалахаре, Мексика.
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