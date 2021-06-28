Первая сенсация. Третий сеяный Циципас зачехлил ракетку на Wimbledon уже в первом круге
Тиафу: «Циципас выиграет много «Шлемов», но не в этот раз»
Американский теннисист – о победе на старте Wimbledon
19:51
Фрэнсис Тиафу / фото - AFP
57-я ракетка мира, американец Фрэнсис Тиафу прокомментировал сенсационную победу над Стефаносом Циципасом на старте Wimbledon. Цитирует американца портал Eurosport.
«В моей жизни так много всего происходило... Я стараюсь меняться к лучшему и двигаться вперед, но пока что очень далек от поставленных целей.
Сегодня я доказал, что на многое способен, провел крутой матч. Мне нужна была такая победа – над настоящим топом. Циципас особенный и многого добьется. У него будет много «Шлемов», но не в этот раз».
Напомним, в одном из предыдущих матчей Wimbledon Джокович победил Дрейпера.
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