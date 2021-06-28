Тиафу: «Циципас выиграет много «Шлемов», но не в этот раз»

Фрэнсис Тиафу / фото - AFP

57-я ракетка мира, американец Фрэнсис Тиафу прокомментировал сенсационную победу над Стефаносом Циципасом на старте Wimbledon. Цитирует американца портал Eurosport.

Сегодня я доказал, что на многое способен, провел крутой матч. Мне нужна была такая победа – над настоящим топом. Циципас особенный и многого добьется. У него будет много «Шлемов», но не в этот раз».