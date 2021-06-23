Монфис зачехлил ракетку во втором круге турнира в Истбурне
Тим: «В течение нескольких дней получу конкретный диагноз»
Австриец не доиграл матч на Мальорке
Доминик Тим / фото - Getty Images
5-я ракетка планеты Доминик Тим не смог завершить первый матч на травяном турнире на Мальорке. Австриец получил травму запястья. В своем Twitter теннисист поделился деталями повреждения.
«Вчера по ходу поединка у меня возникла проблема с запястьем. Я тут же отправился в местную больницу, чтобы сделать МРТ.
Результаты получились не очень четкими, так что я решил поехать в Барселону, чтобы провериться у специалиста.
Надеюсь, что смогу получить более полные результаты и конкретный диагноз в течение нескольких дней».
Ранее Тим высказался об участии на Олимпиаде в Токио.
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