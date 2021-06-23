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Тим: «В течение нескольких дней получу конкретный диагноз»

Австриец не доиграл матч на Мальорке
Теннис ATP
16:01
Тим: «В течение нескольких дней получу конкретный диагноз»
Доминик Тим / фото - Getty Images

5-я ракетка планеты Доминик Тим не смог завершить первый матч на травяном турнире на Мальорке. Австриец получил травму запястья. В своем Twitter теннисист поделился деталями повреждения.

«Вчера по ходу поединка у меня возникла проблема с запястьем. Я тут же отправился в местную больницу, чтобы сделать МРТ.

Результаты получились не очень четкими, так что я решил поехать в Барселону, чтобы провериться у специалиста.

Надеюсь, что смогу получить более полные результаты и конкретный диагноз в течение нескольких дней».

Ранее Тим высказался об участии на Олимпиаде в Токио.

Антон Кривенко
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Доминик Тим

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