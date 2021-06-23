Тим: «В течение нескольких дней получу конкретный диагноз»

Доминик Тим / фото - Getty Images

5-я ракетка планеты Доминик Тим не смог завершить первый матч на травяном турнире на Мальорке. Австриец получил травму запястья. В своем Twitter теннисист поделился деталями повреждения.

Результаты получились не очень четкими, так что я решил поехать в Барселону, чтобы провериться у специалиста.

Надеюсь, что смогу получить более полные результаты и конкретный диагноз в течение нескольких дней».