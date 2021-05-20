Тим: «Все еще стараюсь найти свою форму, подготовка в этом году не идеальная»

Австриец возлагает большие надежды на турнир в Лионе

Доминик Тим / фото - АТР

Четвертая ракетка планеты Доминик Тим высказался о своей текущей форме. Теннисист признался, что находится далеко от своей лучшей игры. На турнире в Лионе австриец надеется улучшить отстающие аспекты своей игры. Слова Тима приводит пресс-служба АТР.

«Я все еще стараюсь найти свою форму. Я не играю так же хорошо, как играл в 2019 году, когда я показывал свой самый лучший теннис, или как в 2018. Но сейчас я стал лучшим игроком. Я буду стараться и упорно тренироваться, много работать в Лионе и постараться пройти дальше по сетке. В этом году у меня не идеальная подготовка, я не буду врать. Но я уверен, что сыграю здесь хорошо. До старта грунтового сезона я оставался вдали от тенниса, старался возобновить свою жажду к игре и вернуться. В Мадриде и Риме я делал шаги в верном направлении. Мне нравится то, как я отыграл на этих турнирах, и я надеюсь, что смогу продолжить в том же духе в Лионе и провести несколько матчей. В моих ударах пока присутствует неточность, моя подача пока не столь убедительная, а когда мне нужно легко пробить с форхенда, я не пробиваю в правильную точку. Переход из атаки в защиту не получается хорошо. Чтобы дойти до решающих этапов, мне нужно улучшить эти аспекты своей игры, и я настроен сделать это на этой неделе в Лионе».

Соревнования во Франции Тим начнет со второго круга матче против Кэмерона Норри.

Напомним, ранее Гаэль Монфис покинул лионский турнир во втором круге.