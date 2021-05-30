Тим: «Я надеюсь, что смогу вернуться еще сильнее, чем был раньше»

Доминик Тим / фото - AFP

4-я ракетка мира, австриец Доминик Тим прокомментировал свое поражение от Пабло Андухара на старте Roland Garros. Цитирует теннисиста портал Tennis Majors.

Потрясающе, что в прошлом году я добился такой большой цели и выиграл «Шлем». Но с тех пор что-то изменилось. Я уже говорил, что сейчас идет процесс обучения.

Несмотря на поражения – очень болезненное, – я надеюсь, что смогу вернуться еще сильнее, чем был раньше. Но пока я не знаю, когда наступит этот момент»