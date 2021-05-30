Осаке грозит дисквалификация с Roland Garros и следующих «Шлемов»
Тим: «Я надеюсь, что смогу вернуться еще сильнее, чем был раньше»
4-я ракетка мира – о сенсационном поражении на старте Roland Garros
20:43
Доминик Тим / фото - AFP
4-я ракетка мира, австриец Доминик Тим прокомментировал свое поражение от Пабло Андухара на старте Roland Garros. Цитирует теннисиста портал Tennis Majors.
«У меня не возникало никаких проблем с мотивацией, но игры сегодня не было. Ударам не хватало мощи, не хватало точности. Я недостаточно хорошо двигаюсь, вся игра на несколько процентов хуже, чем обычно. Этого недостаточно для победы. И да, это очень тяжелая ситуация.
Потрясающе, что в прошлом году я добился такой большой цели и выиграл «Шлем». Но с тех пор что-то изменилось. Я уже говорил, что сейчас идет процесс обучения.
Несмотря на поражения – очень болезненное, – я надеюсь, что смогу вернуться еще сильнее, чем был раньше. Но пока я не знаю, когда наступит этот момент»
Напомним, Стефанос Циципас рассказал об особенности игры на грунтовом покрытии.
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