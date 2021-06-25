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Титул в Истборне оспорят Контавейт и Остапенко

Соперница эстонки сдалась почти без боя
Теннис WTA
19:34
Титул в Истборне оспорят Контавейт и Остапенко
Елена Остапенко / фото - Getty Images

27-я ракетка мира Аннет Контавейт сыграет против 43-го номера рейтинга WTA Елены Остапенко в финале турнира в Истборне, Великобритания.

Латвийка обыграла Елену Рыбакину в полуфинале со счетом 6:4, 6:1 Соперница эстонки Камила Джорджи отказалась продолжит матч из-за травмы при счете 4:5.

Отметим, что финалистки ранее встречались на корте 3 раза, на счету у Контавейт 3 победы. На счету у 24-летней Остапенко есть 3 одиночных титула WTA, а 25-летняя Аннет выиграла главный трофей лишь однажды в карьере – в 2017 году в Нидерландах.

Напомним, что Рыбакина выбила из турнирной сетки первую ракетку Украины Элину Свитолину.

Марта Костюк покинула соревнования на старте.

Недавно стали известны соперницы украинок на Wimbledon.

Антон Кривенко
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Теги

Анетт Контавейт Елена Остапенко

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