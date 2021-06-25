Стаховский разгромил Троицки в квалификации турнира в Монте-Карло
Титулованный соотечественник Джоковича принял решение завершить карьеру
35-летний серб является победителем Кубка Дэвиса и АТP Cup
Виктор Троицки / Фото - rolandgarros35-летний сербский теннисист Виктор Троицки принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщает N1 Info.
Последним турниром бывшей 12-й ракетки мира стал Wimbledon. Там в финале квалификации он уступил 20-летнему американцу Брэндону Накашиме (2:6, 7:5, 3:6).
За 15 лет в Туре Троицки выиграл три титула в одиночном разряде и еще два – в парном. В составе сборной Сербии он становился триумфатором Кубка Дэвиса-2010 и ATP Cup-2020.
А тем временем стало известно, что соотечественник Троицки Новак Джокович примет участие в Токио-2020.
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