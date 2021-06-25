Титулованный соотечественник Джоковича принял решение завершить карьеру

35-летний серб является победителем Кубка Дэвиса и АТP Cup





Виктор Троицки / Фото - rolandgarros

35-летний сербский теннисистпринял решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщаетПоследним турниром бывшей 12-й ракетки мира стал Wimbledon. Там в финале квалификации он уступил 20-летнему американцу(2:6, 7:5, 3:6).За 15 лет в Туре Троицки выиграл три титула в одиночном разряде и еще два – в парном. В составе сборной Сербии он становился триумфатором Кубка Дэвиса-2010 и ATP Cup-2020.А тем временем стало известно, что соотечественник Троицки