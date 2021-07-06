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Томлянович прошла главную сенсацию Wimbledon и стала последней четвертьфиналисткой турнира

Британка Радукану снялась во втором сете матча с австралийкой
Теннис Grand Slam
07:57
Томлянович прошла главную сенсацию Wimbledon и стала последней четвертьфиналисткой турнира
Айла Томлянович / Фото: twitter.com/wta

Айла Томлянович (WTA, 75) стала последней четвертьфиналисткой Wimbledon на отказе Эммы Радукану (WTA, 338) в середине второго сета – 6:4, 3:0.

За 1 час 9 минут австралийка реализовала два брейк-поинта из четырех и единожды подала навылет, пять раз ошибившись при подаче. 18-летняя британка выполнила два эйса при трех «двойных». Это была первая встреча теннисисток.

Путевку в полуфинал турнира Томлянович оспорит с первой ракеткой мира соотечественницей Эшли Барти.

Олег Шумейко-младший
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Айла Томлянович

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